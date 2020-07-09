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Bakan Varank faaliyete geçen 583 üretim tesisinin isimlerini açıkladı

09.07.2020 09:24

Son güncelleme : 09.07.2020 09:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın yılın ilk 6 ayında 583 fabrikanın hizmete girdiğini açıklamasının ardından muhalefetten gelen "Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?" eleştirilerine söz konusu üretim tesislerinin isimlerini tek tek açıklayarak yanıt verdi.



AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış  Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katılmış, burada  yaptığı açıklamada, son 6 ayda 583 yeni fabrikanın hizmete girdiğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından muhalefetten, "Bir günde 3 fabrika mı  açılıyor? Bunlar nerede, yerini göstersinler." şeklinde eleştiriler gelmiş ve  konu soru önergeleriyle TBMM gündemine taşınmıştı. Bunun üzerine Bakan Varank,  sosyal medyadan açıklama yaparak, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk yarısında,  sadece organize sanayi bölgelerinde (OSB) 583 üretim tesisi ruhsat alarak  faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için  klavyelerini bırakıp sahalara inebilir." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM İŞTAHI GÜÇLÜ"

Mesajının devamında, "Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde  devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Varank, açılan 583 tesisin tam  listesinin yer aldığı videoyu da yayınladı.




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