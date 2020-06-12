Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin devrede olduğu nisan ayında iç ve dış talepteki daralmayla sanayi üretiminde ciddi düşüş gerçekleştiğini belirterek, "Bu düşüş ülkemize has değil. Mayıstan itibaren sektörel toparlanma başladı, haziranda hız kazandı. Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte güçlü ivmelenme göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
12.06.2020 11:54
Son güncelleme : 12.06.2020 12:04
AA
Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
İç ve dış talepteki daralmayla nisanda sanayi üretiminde ciddi düşüş gerçekleştiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
"Bu düşüş sadece ülkemize has değil. Mayıstan itibaren sektörel toparlanma başladı, haziranda hız kazandı. Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte inşallah güçlü ivmelenme göreceğiz."
11:47109.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 196,85
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.352
En Düşük
107.833
11:476,8277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0117
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
11:477,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
11:47380,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,95
|Açılış
|: 380,97
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|54.799.021
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.526.742
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.517.889
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,50
|2.052.204
|% 8,90
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|5,97
|412.732.078
|% 4,55
|
|GARAN
|8,15
|340.822.891
|% -0,12
|
|ASELS
|32,24
|333.636.650
|% 0,00
|
|PETKM
|3,96
|291.593.646
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,95
|273.419.070
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,59
|232.559.819
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,95
|273.419.070
|% 0,52
|
|TSKB
|1,27
|145.577.727
|% 2,42
|
|IEYHO
|0,74
|68.576.398
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|81.625.069
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5954
|8,6385
|% -0,00
|
|Frank
|7,1929
|7,2362
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8140
|1,8231
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,60
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.491
|5,70
|
|Tam
|2.538
|2.560
|5,90
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|2,90
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,02
|38,02
|-0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:00MPARK
Yüzde 6.31 oranında artışla 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 724, 048 adet işlem
-
11:59XU100
Endeks 109, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 5, 333.00 milyon TL de
-
11:59PEGYO
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 361, 532 adet işlem
-
11:57SILVR
Yüzde 4.88 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 420, 158 adet işlem
-
11:56MARKA
Yüzde 7.04 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 699, 054 adet işlem