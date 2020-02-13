Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019`da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık" ifadesini kullandı.
Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi
13.02.2020 11:08
Son güncelleme : 13.02.2020 11:08
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
"Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:
"Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi."
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En Yüksek
|Değişim
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|: 120.000
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|Önceki Kapanış
|: 120.049
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10:526,0567
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|Değişim
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|Değişim
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En Düşük
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|: 306,27
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|Önceki Kapanış
|: 304,66
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306,66
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|43.936.053
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,34
|21.832.712
|% 14,15
|
|EDIP
|2,41
|14.975.376
|% 10,05
|
|EMNIS
|2,38
|18.528
|% 9,68
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|52,00
|267.114
|% -8,77
|
|RYGYO
|10,02
|20.192.777
|% -5,65
|
|IHGZT
|4,18
|2.819
|% -5,00
|
|SAYAS
|3,70
|2.360.419
|% -4,64
|
|ASELS
|27,98
|376.739.745
|% -0,07
|
|THYAO
|14,81
|287.717.102
|% -0,07
|
|TSPOR
|4,30
|220.689.991
|% 8,86
|
|TUPRS
|112,80
|193.030.614
|% -1,91
|
|TTKOM
|8,46
|186.854.017
|% 2,67
|
|TSPOR
|4,30
|220.689.991
|% 8,86
|
|KRSTL
|2,30
|105.317.756
|% 4,07
|
|ISGYO
|1,90
|65.464.524
|% -0,52
|
|PETKM
|4,10
|133.971.040
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,33
|42.817.262
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8226
|7,8618
|% 0,15
|
|Frank
|6,1684
|6,2055
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6086
|1,6166
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|6,16
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,64
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
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|B. Petrol
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|55,71
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