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Bakan Varank`tan sanayide üretime devam mesajı

07.05.2020 16:47

Son güncelleme : 07.05.2020 17:11
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız" dedi.



AA

Varank, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının otomotiv sektörüne  etkilerini değerlendirmek amacıyla Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği  (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakanlık olarak, salgın boyunca vites yükselttiklerini ifade eden  Varank, tüm paydaşlarla yakın istişare içinde olduklarını söyledi.

Dijital toplantılarla üreticilerin, sanayicilerin nabzını yakından  tuttuklarını ve yol haritalarını birlikte şekillendirdiklerini vurgulayan Varank,  "Henüz kimsenin bağışıklık kazanamadığı bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Bir  yandan vatandaşlarımızın canını korumaya çalışırken, diğer yandan bu musibetin  ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileriyle savaşıyoruz. Belki toparlanma çok kısa  sürecek ve eski düzenimize hemen geri döneceğiz, belki de dünya daha uzun vadeli,  yıllarca sürecek bir küresel krizle boğuşmaya devam edecek. Dolayısıyla her iki  senaryoya da hazırlıklı olmak, riskleri minimize ederken, muhtemel fırsatları da  en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE, KÜRESEL KRİZDE BAŞARILI BİR SINAV VERİYOR"

Bakan Varank, Türkiye'nin Kovid-19'un ekonomik etkilerini nisan  ayından itibaren yoğun şekilde hissetmeye başladığını hatırlatarak, Avrupa  Birliği başta olmak üzere neredeyse tüm büyük pazarlarda üretim kayıplarının  derinleştiğini dile getirdi.

Sadece otomotiv sektöründe Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve  İspanya'da yüzde 40-85'e varan üretim düşüşleri olduğuna dikkati çeken Varank, şu  değerlendirmede bulundu:

"Sektör Çin'de yüzde 46, ABD'de yüzde 39 daraldı. Doğal olarak gidişat  bizi de etkiledi. İç talebi ele aldığımızda, orası da tabii ki halkımızın  sağlığını korumak için aldığımız tedbirler sebebiyle etkilendi, ama bu resme bir  bütün olarak bakınca şunu çok net bir biçimde görmek gerekiyor. Türkiye, bu  küresel krizde başarılı bir sınav veriyor, inşallah vermeye de devam edecek. İlk  günden itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dinamik bir süreç yönetimi  mekanizması kurduk. Paniğe kapılmadan her adımı planladık ama asla geç kalmadık."

Sağlık tedbirlerinin yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate  aldıklarına işaret eden Varank, istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında  kritik adımların hayata geçirildiğini bildirdi.

Varank, emekçi ve işvereni mağdur etmemek adına, kısa çalışma  ödeneğinden faydalanma şartlarını kolaylaştırdıklarını anımsatarak, kısa çalışma  şartlarını taşımayanlar için, aylık 1170 liralık başka bir paketi devreye  soktuklarını, telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkardıklarını kaydetti.

"ÜRETİCİLERİN ÇALIŞABİLMESİNİ SAĞLADIK"

Bakan Varank, finansa erişim alanında kamu bankalarının kart  limitlerini artırdığını, mevcut kredileri yeniden yapılandırdığını, kurumsal ve  ticari işletmelerin kredi borçlarını ötelediğini, sektör ayrımı olmaksızın "İş'e  Devam" kredileri açtığını ve işletme finansman destekleriyle esnafın yanında  durduğunu anlattı.

"Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız dedik." ifadesini kullanan  Varank, yaklaşık 4 buçuk milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira nakdi yardım  yaptıklarını, bugüne kadar ulaşılamayan ihtiyaç sahibi haneler için ise yardımın  yeni fazını başlattıklarını ve başvuruları aldıklarını dile getirdi.

Varank, bu dönemde hem salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda  üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımlarının olmadığını belirterek,  "Hatta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile ihracat taahhüdü olan ya  da faaliyetini durdurduğunda büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin  çalışabilmesini sağladık. Geçen haftaki kısıtlama günlerinde, İçişleri Bakanlığı  genelgesindeki sektörlere ilave olarak, 16 bin 900 firmamız daha talepleri  doğrultusunda üretimini sürdürdü. Bu hafta da çalışması gereken firmalar il  müdürlüklerimizle irtibata geçerlerse aynı şekilde yardımcı olacağız."  ifadelerini kullandı.

"TÜRK SANAYİSİNİN ZAYIFLAMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğuna dikkati çeken  Varank, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu yoğun bakım solunum cihazı gibi kritik bir  ürünün rekor sürede üretildiğini hatırlattı. Varank, bu başarının tesadüf  olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"18 senede sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi inşa ettik, sanayi  altyapımızı güçlendirdik ve yetişmiş iş gücüne yatırım yaptık. Türk sanayisinin  zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü  daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız. Şunu net görmemiz  gerekiyor. Evet, ekonomide kırılganlıklar var ancak yaşadığımız bu süreçte en  gelişmiş ülkelerin, küresel güçlerin bile geldiği yer ortada. Finansal  dalgalanmalara bağlı kazanç ya da kayba dayanan bir iş modeline bel  bağlamamalıyız. Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğunuz  kaliteli mal ve hizmetler olmalı."

Varank, salgının fırsatları da beraberinde getirdiğini belirterek,  gelecek dönemde ekonomide, özellikle üretimde tek kutuplu dünya düzeninden, çok  kutuplu dünya düzenine doğru geçiş olacağını söyledi. Ekonomik faaliyetlerin  ağırlık merkezinin, dünya geneline daha dengeli yayılacağını ifade eden Varank,  yeni merkezler ortaya çıkacağını, güç dengelerinin değişeceğini ve küresel  pastanın yeniden daha adil bir şekilde bölüşüleceğini umduğunu dile getirdi.

Varank, Türkiye'nin de pastadan payını en iyi şekilde alması  gerektiğini ifade ederek, "Hükümet olarak sanayicinin yanındayız. Faaliyetini  büyütmek isteyen, yatırımlara odaklanan ve istihdam oluşturan herkesin yanında  olmaya da devam edeceğiz. Uyguladığımız politikalar, yaşadığımız yeni dönemin  ruhuna uygun olacak. Geleneksel sektörlerimize sahip çıkacağız. Bununla birlikte,  yarını şekillendirecek yenilikçi sektörleri daha güçlü destekleyeceğiz." dedi.

"11 MAYIS'TA OTOMOBİL FABRİKALARI FAALİYETE BAŞLAYACAK"

Türkiye'nin geleceğinin, katma değerli üretimde ve yüksek teknolojide  olduğunu vurgulayan Varank, bu noktada otomotiv ana ve tedarik sanayisinin  taşıdığı önemin farkında olduklarını bildirdi.

Varank, Kovid-19 salgınıyla artan sıkıntıları gidermek adına hemen  harekete geçtiklerini anımsatarak, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri yakından  takip ettiğini ve yurt dışı piyasaların yeniden açılmaya başladığını söyledi.

Avrupa Otomobil İmalatçıları Derneğinin, Avrupa'da 298 otomobil  fabrikasının yeniden üretime başladığını duyurduğunu aktaran Varank, 11 Mayıs'ta  Almanya, İspanya ve İtalya'daki otomotiv ana sanayi fabrikalarının tamamının  açılacağını kaydetti.

Türkiye'de de otomobil fabrikalarının büyük bölümünün tekrar üretime  geçtiğini ve 11 Mayıs itibarıyla ülkedeki otomobil ana sanayi fabrikalarının  tamamının faaliyetlerine başlayacağını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Salgının hızına bağlı olmakla birlikte, haziran ortasından itibaren  otomotiv sektöründe bir canlanma bekleyebiliriz. Tedarik sanayisinin, salgın  sonrası döneme en iyi şekilde hazırlıklı olması gerekiyor. Aslında, yeni normali  de sizler şekillendireceksiniz. İşte tam bu noktada 5 temel tavsiyemiz var.  Birincisi ve en önemlisi, çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız.  İkinci beklentimiz dinamik olmanız. Üçüncü olarak tedarikçinize sahip çıkın.  Dördüncü olarak yerlileşme oranlarınızı artırın. Son önerim ise dijital  teknolojilere yatırım yapmanız. Üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinizi en  ince detayına kadar planlayın. Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi  konularda önce iş güvenliğini sağlamalısınız. Türk Standardları Enstitüsü  aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin bir rehber  doküman hazırlamaya başladık. Kılavuzda hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol  mekanizmalarıyla ilgili atılması gereken adımlara yer vereceğiz. Hazırlık  aşamasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Hıfzıssıhha doktorları ve  sektör temsilcilerinin görüşlerinden faydalandık. Çalışmayı en kısa sürede  tamamlayıp, sizlerin hizmetine sunacağız."

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Varank, Kocaeli'de pilot bir proje başlattıklarını ve Sağlık Bakanlığı  ile Gebze Teknik Üniversitesinde, sadece sanayiye hizmet veren 5 bin test  kapasiteli bir Kovid-19 laboratuvarı kurduklarını bildirdi. Ankara'ya hizmet  edecek laboratuvarın da hazır olduğu bilgisini veren Varank, İstanbul, Bursa,  Tekirdağ ve Manisa'da da tarama testlerini yakında başlatmayı planladıklarını  dile getirdi. Varank, bu ay sonunda tüm organize sanayi bölgelerinde bu sistemi  devreye almayı hedeflediklerini belirterek, böylece emekçilerin sağlığını çok  daha yakından takip edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili ile ilgili gelişmelere de değinen Varank,  şunları kaydetti:

"TOGG'un 100'ün üzerinde TAYSAD üyesiyle gizlilik anlaşması  imzaladığını ve tedarikçi görüşmeleri yaptığını biliyorum. Hatta önemli bir  kısmının seçiminin tamamlandığından haberim var. Buradaki iş birliği, hem  yerlileşme politikalarımız hem de sektöre kazandıracağı ivme açısından kritik  öneme sahip. Burada milli bir şuurla göstereceğimiz gayreti çok önemsediğimi  belirtmek istiyorum. Otomotiv sektörünün Türkiye için taşıdığı önemi biliyoruz.  Sizlerle dirsek temasında olmaya devam edeceğiz. TAYSAD Başkanımız 50 firmamızın  kendi kendine harekete geçerek, sağlık sektörüne yönelik üretim yaptığından  bahsetti. Bu firmaların bir kısmının solunum cihazında da parçaları var. Buradan  bütün şirketlerimize teşekkür ediyorum."




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