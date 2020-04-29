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Bakanlık duyurdu! O ödemeler 3 ay ertelendi

29.04.2020 13:31

Son güncelleme : 29.04.2020 13:57
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol arama ve üretim şirketlerinin devlet hissesi ödemelerini 3 ay erteledi.



FOREKS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol arama ve üretim şirketlerinin devlet hissesi ödemelerini 3 ay erteledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrası petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanma konusunda açıklama yapıldı. Bakanlık, enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlama amacı doğrultusunda petrol arama ve üretim sektörüne yönelik alınan tedbir ve destekleri de duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından salgın sonrası petrol fiyatlarındaki dalgalanma konusunun, petrol arama ve üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği aktarıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Covid-19 salgını sonrası petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanma küresel anlamda petrol arama ve üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. Türkiye’nin enerji bağımsızlığının ve birçok stratejik alandaki üretimin altyapısını oluşturan yerli petrol ve doğal gaz arama ve üretiminin devam etmesi, sektörün desteklenmesi, bu sektördeki istihdamın korunması ve salgın sonrasına çok daha güçlü bir şekilde hazırlanması için pek çok destek sağlanmaktadır. Petrol arama ve üretim sektörüne sürecin atlatılması için önemli katkı sağlayacak önlem ve destekler, Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği petrol arama ve üretim atağının sağlam ve sürdürülebilir olması için büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verildi.

Enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlamak amacıyla petrol arama ve üretim sektörüne yönelik alınan tedbir ve destekleri ise Bakanlık, “Son ödeme tarihi 30 Nisan 2020 olan Mart 2020 dönemi Devlet hissesi ödemeleri 31 Temmuz 2020’ye, beyanname verme süresi 20 Temmuz 2020’ye ertelendi. Son ödeme tarihi 31 Mayıs 2020 olan Nisan 2020 dönemi Devlet hissesi ödemeleri 31 Ağustos 2020’ye, beyanname verme süresi 20 Ağustos 2020’ye ertelendi. Son ödeme tarihi 30 Haziran 2020 olan Mayıs 2020 dönemi Devlet hissesi ödemeleri 30 Eylül 2020’ye, beyanname verme süresi 20 Eylül 2020’ye ertelendi. Şirketlerin sahip olduğu arama ve işletme ruhsatlarından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme süreleri 6 ay ertelendi” şeklinde açıkladı.




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