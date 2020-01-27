Bakır fiyatlarında virüs etkisi!

BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7390
|7,7778
|% 0,35
|Frank
|6,0931
|6,1298
|% 0,16
|Riyal
|1,5845
|1,5924
|% 0,36
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|6,79
|Altın Gr.
|302
|302
|1,95
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,10
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|B. Petrol
|58,92
|58,92
|0,11
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 119, 790 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 9, 752.00 milyon TL de
- 17:59METUR Yüzde -6.82 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 307, 417 adet işlem
- 17:58CEMAS Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 505, 814 adet işlem
- 17:57SONME Yüzde -5.43 oranında düşüşle 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 230 adet işlem
- 17:56TMPOL Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 374 adet işlem