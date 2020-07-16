Bank of America`nın karı yüzde 64 azaldı ancak beklentilerin üzerinde geldi.
Bank of America`nın karı azaldı
16.07.2020 14:09
Son güncelleme : 16.07.2020 14:12
Bank of America'nın karı mali yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı ancak Wall Street analistlerinin beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
BofA, ikinci çeyrekte hisse başına 37 cent, net 2,5 milyar dolar
kar etti. Analistler ise hisse başına 27 cent kar bekliyorlardı.
Banka, corona virüs salgınının yarattığı kriz nedeniyle oluşabilecek kredi zararları için 5,1 milyar dolar karşılık ayırdı. İkinci çeyrekte BofA'nın gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 düşüşle 22,3 milyar dolar oldu.
13:56119.129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.387,73
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
13:566,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
13:567,8205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
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7,8411
En Düşük
7,8069
13:56398,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,83
|Açılış
|: 398,18
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.484.799
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|19.843.966
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.143.090
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.346.489
|% 9,99
|
|TRGYO
|4,52
|307.950.835
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,11
|11.691.840
|% -4,59
|
|ALYAG
|1,26
|915.835
|% -4,55
|
|RTALB
|35,78
|28.522.715
|% -4,13
|
|IZFAS
|2,84
|432.145
|% -3,73
|
|AYEN
|6,42
|8.900.217
|% -3,60
|
|EKGYO
|2,30
|730.871.392
|% -1,71
|
|TSPOR
|5,16
|713.694.502
|% 1,98
|
|GARAN
|8,01
|711.276.034
|% 1,65
|
|THYAO
|12,13
|631.379.104
|% 2,80
|
|SASA
|12,89
|595.324.836
|% 8,05
|
|EKGYO
|2,30
|730.871.392
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,85
|266.871.649
|% 2,78
|
|TSPOR
|5,16
|713.694.502
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,69
|218.365.758
|% 2,42
|
|TRKCM
|4,66
|592.592.543
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5711
|8,6141
|% -0,38
|
|Frank
|7,2226
|7,2661
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-4,87
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.607
|-10,10
|
|Tam
|2.663
|2.675
|-10,40
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|-5,10
|
|Çeyrek
|648
|655
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
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