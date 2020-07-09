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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, mevduatı azaldı

09.07.2020 14:45

Son güncelleme : 09.07.2020 15:33
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 10 milyar 625 milyon lira artarak 3 trilyon 257 milyar 698 milyon liraya çıktı. Toplam mevduatı ise geçen hafta 3,3 milyar lira azalarak 3 trilyon 146,1 milyar liraya geriledi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Temmuz ile biten haftada 10 milyar  625 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 247 milyar 74 milyon  liradan 3 trilyon 257 milyar 698 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 4 milyar 300 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 azalan  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 66 milyar 210 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Temmuz ile biten haftada  13 milyar 245 milyon lira artarak 591 milyar 269 milyon liraya çıktı. Söz konusu  kredilerin 239 milyar 45 milyon lirası konut, 8 milyar 618 milyon lirası taşıt ve  343 milyar 605 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 167  milyon lira artarak 549 milyar 587 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artışla 115 milyar 81 milyon liraya  çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 49 milyar 534 milyon lirası  taksitli, 65 milyar 548 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR 706,1 MİLYAR LİRA

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 3 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artışla 150  milyar 237 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 106 milyar 486  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 14 milyon lira  azalarak 706 milyar 127 milyon lira oldu. 

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI AZALDI

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası  dahil) 3 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 284 milyon 401 bin lira azalarak 3  trilyon 149 milyar 367 milyon 942 bin liradan 3 trilyon 146 milyar 83 milyon 541  bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,09 artışla 1 trilyon  523 milyar 41 milyon 513 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde  0,42 azalarak 1 trilyon 516 milyar 539 milyon 333 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 846 milyon dolar  azalarak 229 milyar 754 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 201 milyar 244 milyon  dolar olurken, bunun 122 milyar 467 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek  kişiler, 78 milyar 777 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin  mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde  2,18 artarak 563 milyar 603 milyon 970 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler  ise yüzde 0,39 yükselerek 521 milyar 112 milyon 975 bin lira oldu. Aynı dönemde  kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,16 artışla 155 milyar 878 milyon 897 bin liraya  yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 219 milyar 303 milyon 907  bin lirası konut, 5 milyar 787 milyon 995 bin lirası taşıt ve 338 milyar 512  milyon 68 bin  lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 3 Temmuz ile  biten haftada 9 milyar 896 milyon 390 bin lira artarak 3 trilyon 150 milyar 939  milyon 347 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,45 artış  gösterdi.




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