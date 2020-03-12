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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, mevduatı azaldı

12.03.2020 15:51

Son güncelleme : 12.03.2020 15:52
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 272 milyon lira artarak 2 trilyon 769 milyar 49 milyon liraya yükselirken, toplam mevduatı geçen hafta 8,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 734,8 milyar liraya geriledi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Mart ile biten haftada 272 milyon  lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 768 milyar  777 milyon liradan 2 trilyon 769 milyar 49 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 10 milyar 668 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 azalan  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 674 milyar 176 milyon lira oldu.    

TÜKETİCİ KREDİLERİ 501 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 6 Mart ile biten haftada 3  milyar 772 milyon lira yükselerek 500 milyar 955 milyon liraya ulaştı. Söz konusu  kredilerin 208 milyar 417 milyon lirası konut, 7 milyar 16 milyon lirası taşıt ve  285 milyar 522 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 482  milyon lira artarak 420 milyar 420 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 azalışla 115 milyar 17 milyon liraya düştü.  Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 371 milyon lirası taksitli, 64  milyar 646 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 6 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 152  milyar 360 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 101 milyar  915 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 480 milyon lira  düşerek 649 milyar 834 milyon liraya indi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI AZALDI

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası  dahil) 6 Mart ile biten haftada 8 milyar 148 milyon 545 bin lira azalarak 2  trilyon 742 milyar 989 milyon 618 bin liradan 2 trilyon 734 milyar 841 milyon 73  bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,24 artışla 1 trilyon  273 milyar 851 milyon 420 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde  0,20 azalarak 1 trilyon 356 milyar 807 milyon 896 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 393 milyon  dolar artarak 232 milyar 898 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 201 milyar 701  milyon dolar olurken, bunun 124 milyar 518 milyon dolarını yurt içinde yerleşik  gerçek kişiler, 77 milyar 183 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel  kişilerin mevduatları oluşturdu.  

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde  0,72 artarak 479 milyar 279 milyon 32 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler  de yüzde 0,62 yükselerek 397 milyar 363 milyon 513 bin lira oldu. Aynı dönemde  kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,04 azalışla 151 milyar 737 milyon 909 bin liraya  indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 193 milyar 156 milyon 586  bin lirası konut, 4 milyar 865 milyon 954 bin lirası taşıt ve 281 milyar 256  milyon 492 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 6 Mart ile biten  haftada 941 milyon 110 bin lira artarak 2 trilyon 672 milyar 260 milyon 904 bin  liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,34 artış gösterdi.  






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