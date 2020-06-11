Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 14 milyon lira artarak 3 trilyon 173 milyar 177 milyon liraya, toplam mevduatı, geçen hafta 1,2 milyar lira artarak 3 trilyon 55 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi ve mevduatı arttı
11.06.2020 15:35
Son güncelleme : 11.06.2020 15:35
AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Haziran ile biten haftada 16 milyar 14 milyon lira
artış gösterdi.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 157 milyar 163 milyon liradan 3 trilyon 173 milyar 177 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 1 milyar 613 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 968 milyar 610 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Haziran ile biten haftada 3 milyar 805 milyon lira artarak 545 milyar 56 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 211 milyar 950 milyon lirası konut, 7 milyar 256 milyon lirası taşıt ve 325 milyar 849 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 447 milyon lira artarak 537 milyar 647 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 artışla 106 milyar 139 milyon liraya çıktı.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar lirası taksitli, 61 milyar 139 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalışla 150 milyar 471 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 106 milyar 341 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 330 milyon lira artarak 682 milyar 905 milyon lira oldu.
BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI ARTTI
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 5 Haziran ile biten haftada 1 milyar 207 milyon 60 bin lira artarak 3 trilyon 54 milyar 39 milyon 903 bin liradan 3 trilyon 55 milyar 246 milyon 963 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 azalışla 1 trilyon 433 milyar 355 milyon 548 bin lira, yabancı para
(YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,29 artışla 1 trilyon 505 milyar 419 milyon 162 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 906 milyon dolar
artarak 231 milyar 404 milyon dolara yükseldi.
Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 202 milyar 4 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 259 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 80 milyar 745 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,63 artarak 521 milyar 581 milyon 343 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,86 yükselerek 510 milyar 361 milyon 632 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,84 artışla 142 milyar 898 milyon 609 bin liraya yükseldi.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 195 milyar 265 milyon 895 bin lirası konut, 4 milyar 857 milyon 627 bin lirası taşıt ve 321 milyar 457 milyon 821 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 5 Haziran ile biten haftada 14 milyar 469 milyon 45 bin lira artarak 3 trilyon 67 milyar 96 milyon 888 bin liraya ulaştı.
Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,47 artış gösterdi.