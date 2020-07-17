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Bankacılık sektörünün kredi hacmi ve mevduatı arttı

17.07.2020 14:45

Son güncelleme : 17.07.2020 15:40
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 184 milyon lira artarak 3 trilyon 278 milyar 697 milyon liraya, toplam mevduatı da geçen hafta 26,6 milyar lira artarak 3 trilyon 172,7 milyar liraya yükseldi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Temmuz ile biten haftada 21 milyar  184 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon  257 milyar 513 milyon liradan 3 trilyon 278 milyar 697 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 21 milyar 143 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 87 milyar 352 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Temmuz ile biten haftada  11 milyar 905 milyon lira artarak 603 milyar 174 milyon liraya çıktı. Söz konusu  kredilerin 246 milyar 288 milyon lirası konut, 8 milyar 884 milyon lirası taşıt  ve 348 milyar 1 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 639  milyon lira artarak 552 milyar 226 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 artışla 116 milyar 489 milyon liraya  çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 528 milyon lirası  taksitli, 65 milyar 961 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 10 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif azalışla 150 milyar  407 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 107 milyar 353 milyon  lirasına özel karşılık ayrıldı. 

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyon lira  artarak 706 milyar 146 milyon lira oldu.

TOPLAM MEVDUAT YÜKSELDİ

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası  dahil) 10 Temmuz ile biten haftada 26 milyar 573 milyon 73 bin lira artarak 3  trilyon 146 milyar 83 milyon 541 bin liradan 3 trilyon 172 milyar 656 milyon 614  bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,70 artışla 1 trilyon  533 milyar 757 milyon 830 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde  0,77 artarak 1 trilyon 528 milyar 148 milyon 679 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 247 milyon  dolar artarak 231 milyar 1 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 202 milyar 504 milyon  dolar olurken, bunun 123 milyar 95 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek  kişiler, 79 milyar 409 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin  mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde  1,91 artarak 574 milyar 361 milyon 713 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler  ise yüzde 0,46 yükselerek 523 milyar 493 milyon 836 bin lira oldu. Aynı dönemde  kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,97 artışla 157 milyar 390 milyon 26 bin liraya  yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 225 milyar 673 milyon 615  bin lirası konut, 5 milyar 954 milyon 655 bin lirası taşıt ve 342 milyar 733  milyon 443 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 10 Temmuz ile  biten haftada 25 milyar 229 milyon 73 bin lira artarak 3 trilyon 175 milyar 933  milyon 105 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,35 artış  gösterdi. 




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