Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 729 milyon lira artarak 3 trilyon 295 milyar 426 milyon liraya, toplam mevduatı da geçen hafta 40,9 milyar lira artarak 3 trilyon 213,5 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi ve mevduatı arttı
23.07.2020 14:31
Son güncelleme : 23.07.2020 15:28
AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Temmuz ile biten haftada 16 milyar 729 milyon lira
artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 278 milyar 697 milyon liradan 3 trilyon 295 milyar 426 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 39 milyar 95 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 126 milyar 447 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Temmuz ile biten haftada 7 milyar 301 milyon lira yükselerek 610 milyar 475 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 251 milyar 237 milyon lirası konut, 9 milyar 73 milyon lirası taşıt ve 350 milyar 165 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 204 milyon lira artarak 553 milyar 430 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise hafif gerileyerek 116 milyar 476 milyon liraya indi.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 772 milyon lirası taksitli, 64 milyar 705 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif azalışla 150 milyar 407 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 107 milyar 670 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 156 milyon lira artarak 707 milyar 302 milyon lira oldu.
BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI ARTTI
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 17 Temmuz ile biten haftada 40 milyar 881 milyon 225 bin lira artarak 3 trilyon 172 milyar 656 milyon 614 bin liradan, 3 trilyon 213 milyar 537 milyon 839 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,03 artışla 1 trilyon 564 milyar 839 milyon 6 bin lira, yabancı para
(YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,58 artarak 1 trilyon 537 milyar 19 milyon 68 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 549 milyon dolar
artarak 232 milyar 550 milyon dolara yükseldi.
Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 203 milyar 968 milyon dolar olurken, bunun 124 milyar 235 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 79 milyar 733 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,13 artarak 580 milyar 870 milyon 17 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,12 yükselerek 524 milyar 142 milyon 735 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,49 artışla 158 milyar 156 milyon 528 bin liraya yükseldi.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 230 milyar 12 milyon 206 bin lirası konut, 6 milyar 85 milyon 32 bin lirası taşıt ve 344 milyar 772 milyon 779 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 17 Temmuz ile biten haftada 16 milyar 837 milyon 806 bin lira artarak 3 trilyon 192 milyar 770 milyon 911 bin liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,94 artış gösterdi.