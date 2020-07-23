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Bankacılık sektörünün kredi hacmi ve mevduatı arttı

23.07.2020 14:31

Son güncelleme : 23.07.2020 15:28
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 729 milyon lira artarak 3 trilyon 295 milyar 426 milyon liraya, toplam mevduatı da geçen hafta 40,9 milyar lira artarak 3 trilyon 213,5 milyar liraya yükseldi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Temmuz ile biten haftada 16 milyar  729 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon  278 milyar 697 milyon liradan 3 trilyon 295 milyar 426 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 39 milyar 95 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 126 milyar 447 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Temmuz ile biten haftada  7 milyar 301 milyon lira yükselerek 610 milyar 475 milyon liraya çıktı. Söz  konusu kredilerin 251 milyar 237 milyon lirası konut, 9 milyar 73 milyon lirası  taşıt ve 350 milyar 165 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 204  milyon lira artarak 553 milyar 430 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise hafif gerileyerek 116 milyar 476 milyon liraya  indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 772 milyon lirası  taksitli, 64 milyar 705 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 17 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif azalışla 150 milyar  407 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 107 milyar 670 milyon  lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 156  milyon lira artarak 707 milyar 302 milyon lira oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI ARTTI

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası  dahil) 17 Temmuz ile biten haftada 40 milyar 881 milyon 225 bin lira artarak 3  trilyon 172 milyar 656 milyon 614 bin liradan, 3 trilyon 213 milyar 537 milyon  839 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,03 artışla 1 trilyon  564 milyar 839 milyon 6 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde  0,58 artarak 1 trilyon 537 milyar 19 milyon 68 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 549 milyon  dolar artarak 232 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 203 milyar 968 milyon  dolar olurken, bunun 124 milyar 235 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek  kişiler, 79 milyar 733 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin  mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde  1,13 artarak 580 milyar 870 milyon 17 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler  ise yüzde 0,12 yükselerek 524 milyar 142 milyon 735 bin lira oldu. Aynı dönemde  kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,49 artışla 158 milyar 156 milyon 528 bin liraya  yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 230 milyar 12 milyon 206  bin lirası konut, 6 milyar 85 milyon 32 bin lirası taşıt ve 344 milyar 772 milyon  779 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 17 Temmuz ile  biten haftada 16 milyar 837 milyon 806 bin lira artarak 3 trilyon 192 milyar 770  milyon 911 bin liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,94 artış  gösterdi.  




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