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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

30.01.2020 16:00

Son güncelleme : 30.01.2020 16:00
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18,5 milyar lira artarak 2 trilyon 648,9 milyar liraya yükseldi.



AA

Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri  yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 24 Ocak ile biten haftada 18 milyar 531 milyon 240 bin lira  artarak 2 trilyon 630 milyar 379 milyon 553 bin liradan, 2 trilyon 648 milyar 910  milyon 793 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat  yüzde 1,01 artışla 1 trilyon 259 milyar 814 milyon 990 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,43 artarak 1 trilyon 284 milyar 672 milyon 564 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 759 milyon  dolar azalarak 226 milyar 458 milyon dolara indi. Yurt içinde yerleşik  kişilerin, YP mevduat tutarı 196 milyar 306 milyon dolar olurken, bunun 121  milyar 526 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 780  milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde  0,79 artarak 456 milyar 281 milyon 967 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari  krediler de yüzde 0,18 yükselerek 376 milyar 979 milyon 786 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,24 artışla 151 milyar 186 milyon 466 bin liraya çıktı.  Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 187 milyar  833 milyon 6 bin lirası konut, 4 milyar 896 milyon 433 bin lirası taşıt ve 263  milyar 552 milyon 428 bin lirası diğer kredilerden oluştu. 

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 24 Ocak ile biten haftada 11 milyar 914  milyon 967 bin lira artarak 2 trilyon 572 milyar 741 milyon 710 bin liraya  yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  12,71 artış gösterdi.  

 






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