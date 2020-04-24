Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun haftalık bülteni açıklandı. Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı.
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
24.04.2020 14:31
Son güncelleme : 24.04.2020 14:31
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 2 trilyon 938,4 milyar TL'den 3 trilyon 6,5 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 510,3 milyar TL'den 514,6 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 109,5 milyar TL'den 105,5 milyar TL'ye geriledi.
Aynı hafta mevduat 2 trilyon 859,3 milyar TL'den 2 trilyon 944 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar 151,5 milyar TL'den 151,8 milyar TL'ye geldi.
Veriler 17 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.
14:1599.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.018,17
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:156,9711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:157,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:15387,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,16
|Açılış
|: 387,75
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.641.771
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.755.699
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.956.043
|% 9,99
|
|KARTN
|441,90
|28.273.123
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|EUYO
|1,52
|8.564.152
|% -5,59
|
|ECILC
|4,88
|495.513.557
|% 4,72
|
|GARAN
|8,16
|454.819.695
|% 1,12
|
|SASA
|9,09
|356.083.805
|% 4,24
|
|GUSGR
|3,08
|320.912.546
|% 9,22
|
|PETKM
|3,49
|304.291.864
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,08
|320.912.546
|% 9,22
|
|ECILC
|4,88
|495.513.557
|% 4,72
|
|PETKM
|3,49
|304.291.864
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,81
|127.963.339
|% 0,56
|
|KARSN
|1,62
|112.433.988
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5750
|8,6180
|% 0,32
|
|Frank
|7,1018
|7,1446
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8453
|1,8546
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,68
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.553
|15,30
|
|Tam
|2.556
|2.619
|15,60
|
|Yarım
|1.245
|1.278
|7,60
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,32
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|21,78
|21,78
|0,45
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TSKB, KOZAL
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 691, 55 artarak (% 0.75 ) 93, 053
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, ARTI, MEMSA, RODRG, CASA, ALYAG, EKIZ, VANGD, EGCYO, TKURU
-
14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYH, SNGYO, ORMA, CIMSA
-
14:27
KARTN, KERVN, BANVT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında