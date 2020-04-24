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Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

24.04.2020 14:31

Son güncelleme : 24.04.2020 14:31
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun haftalık bülteni açıklandı. Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 2 trilyon 938,4 milyar TL'den 3 trilyon 6,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 510,3 milyar TL'den 514,6 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 109,5 milyar TL'den 105,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı hafta mevduat 2 trilyon 859,3 milyar TL'den 2 trilyon 944 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar 151,5 milyar TL'den 151,8 milyar TL'ye geldi.

Veriler 17 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.







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