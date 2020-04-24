Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı















Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 2 trilyon 938,4 milyar TL'den 3 trilyon 6,5 milyar TL'ye yükseldi.Tüketici kredileri 510,3 milyar TL'den 514,6 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 109,5 milyar TL'den 105,5 milyar TL'ye geriledi.Aynı hafta mevduat 2 trilyon 859,3 milyar TL'den 2 trilyon 944 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar 151,5 milyar TL'den 151,8 milyar TL'ye geldi.Veriler 17 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.