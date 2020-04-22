Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı`nın sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubelerinin kapalı olacağını duyurdu.
Bankalar 24 Nisan Cuma günü kapalı olacak
22.04.2020 14:39
Son güncelleme : 22.04.2020 14:50
AA
TBB'den, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin karar hakkında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İçişleri Bakanlığı'nın 21 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 olan müşterilere, her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020'ye ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."
14:3498.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 725,75
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
14:346,9964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
14:347,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
14:34383,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,77
|Açılış
|: 382,93
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
383,12
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|17.565.652
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.161.499
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|183.630
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|102.632
|% 10,00
|
|CASA
|16,63
|129.592
|% 9,99
|
|CEOEM
|3,29
|21.625.842
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,54
|7.743.796
|% -4,51
|
|METAL
|0,85
|54.607
|% -4,49
|
|GARAN
|8,16
|563.316.123
|% -0,24
|
|SOKM
|10,61
|402.875.056
|% 9,72
|
|ECILC
|4,77
|311.385.281
|% 2,58
|
|ASELS
|26,94
|274.147.699
|% -0,07
|
|GSRAY
|2,71
|272.940.473
|% 6,69
|
|DOHOL
|1,80
|242.097.527
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,71
|272.940.473
|% 6,69
|
|KARSN
|1,57
|150.189.301
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,00
|155.591.229
|% 0,50
|
|ODAS
|1,63
|114.336.238
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6319
|8,6752
|% 0,97
|
|Frank
|7,2031
|7,2465
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|15,20
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,61
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.515
|30,90
|
|Tam
|2.520
|2.580
|31,60
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|15,40
|
|Çeyrek
|616
|630
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|19,30
|19,30
|-0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:44XU100
Endeks 98, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 6, 784.00 milyon TL de
-
14:44KRSTL
Yüzde 6.92 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 984, 491 adet işlem
-
14:43PETUN
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 008, 660 adet işlem
-
14:42DOBUR
Yüzde 7.47 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 752, 130 adet işlem
-
14:41DOHOL
Yüzde 5.81 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 599, 637 adet işlem