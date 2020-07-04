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Bankalar KOBİ`lere kredi musluklarını açtı

04.07.2020 11:20

Son güncelleme : 04.07.2020 11:20
Bankacılık sektörünün KOBİ kredileri, yılın ilk 6 ayında 193,3 milyar lira artışla 810 milyar liraya dayandı.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, hane halkından esnafa,  KOBİ'lerden büyük işletmelere kadar her alanda etkisini gösterdi. Hükümetler ve  merkez bankaları, attıkları proaktif adımlar ve geniş politika setiyle salgının  ekonomik birimlerin gelir ve nakit akışı üzerindeki olumsuz yansımalarını minimum  düzeye indirdi.

Türkiye'de salgından en fazla etkilenen kesim olan KOBİ'ler, ülke  ekonomisinin de önemli bir kısmını teşkil ediyor. Ülkedeki istihdamın yüzde  75'ini oluşturan KOBİ'ler, cironun yaklaşık yüzde 65'ini, ihracatın yarıdan  fazlasını ve ithalatın da 3'te birini gerçekleştiriyor. Tüm bu veriler göz önüne  alındığında Türkiye'de ticaretin KOBİ'ler üzerinden yürüdüğü daha net  anlaşılıyor.

Salgının tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte ülkeler, tarihte benzeri  görülmemiş önlemleri devreye soktu. Seyahat kısıtlamaları, fabrikaların  üretimlere ara vermesi, mobilitenin asgari seviyeye düşürülmesi gibi sebepler  turizm, üretim ve ticaret kanallarıyla küresel büyümede sert daralmaları  beraberinde getirdi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının mart ayında görülmesiyle hükümet  hızlı bir şekilde tedbirler aldı. Vatandaşların ve şirketlerin finansman  ihtiyaçları için de çok sayıda destek paketleri devreye koyuldu.

Ülkede iktisadi faaliyetteki yavaşlama nisan ayında belirginleşerek  sektörler geneline yayılırken, kademeli normalleşme adımlarıyla beraber mayıs  ayından itibaren ekonomide toparlanmanın başladı.

Hükümet ve ekonomi yönetimi ile bankacılık sektörü, istihdamın ve  üretimin devamlılığı, KOBİ'lerin ayakta kalması adına firmaların nakit akışı  desteklendi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketi kapsamında, Kredi Garanti Fonu  (KGF) kefalet limiti ile kullandırılan krediler için Hazine desteği 25 milyar  liradan 50 milyar liraya, bu kapsamda kullandırılabilecek KGF kefalet limiti de  toplamda 500 milyar liraya yükseltildi.

Salgın süresince bankalar, KOBİ'lere ilave limit açma, kredi  yapılandırması, taksit ertelemesi, uygun kredi koşulları, düşük faiz, ödemesiz  dönem gibi çok sayıda imkan sağladı.

Hükümetin ve finans sektörünün, reel sektöre, KOBİ'lere sağladığı  destekler rakamlara da yansıdı.

İKİNCİ ÇEYREKTE KOBİ KREDİLERİ 150 MİLYAR LİRA ARTTI

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  verilerinden derlediği bilgiye göre 2018 yıl sonunda 610,8 milyar lira olan KOBİ  kredileri bakiyesi, geçen yıl sonunda 3,5 milyar lira artarak 614,3 milyar liraya  yükseldi.

Salgının yılbaşında Çin'den başlayarak Avrupa'ya yayılmasıyla  KOBİ'lere kullandırılan kredilerde de artışlar görüldü. Yılın ilk çeyreğinde  Türkiye'de KOBİ kredileri 43,9 milyar liralık yükselişle 658,2 milyar liraya  ulaştı.

Türkiye'de salgının genele yayıldığı ve kısıtlamaların üst düzeye  çıktığı ikinci çeyrekte ise KOBİ'lere kredi muslukları tamamen açıldı. Bankacılık  sektörünün KOBİ kredileri bakiyesi, ikinci çeyrek sonunda 807,6 milyar liraya  dayandı.

İkinci çeyrekte KOBİ kredileri bir önceki çeyreğe göre 150 milyar  liraya yakın artış gösterdi. Böylece yılın ilk yarısında bankacılık sektörünün  KOBİ kredileri bakiyesi 193,3 milyar lira arttı.




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