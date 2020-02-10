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Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar yeniden düzenlendi

10.02.2020 09:44

Son güncelleme : 10.02.2020 09:44
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi.



AA

Yapılan düzenleme kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Finansal Tüketicilerden  Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"inde değişiklik  içeren yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TCMB'nin yayımladığı "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek  Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar" hakkındaki yeni tebliği de Resmi Gazete'nin  bugünkü sayısında yer aldı.

Söz konusu yönetmelik ve tebliğ doğrultusunda, bankalar tarafından  ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin  400'den 51'e indirildi. BDDK tarafından 2014'te 20 ile sınırlandırılan ticari  müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı da 16'ya  düşürüldü.

Yapılan bu sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret  karşılaştırması daha şeffaf ve kolay hale getirilmiş oldu.

TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINAN HESAP AÇILIŞ ÜCRETİ KALDIRILDI

Düzenleme ile ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve  hesap açılış ücreti kaldırıldı. Ticari müşterilerin kredi tahsis, kredi kullanım,  kredilerin erken kapatılması, EFT gibi ücretler getirilen sınırlama sayesinde  maliyetleri de önemli ölçüde azaltıldı.

Kredi tahsis ücreti başlığı altında alınan ücretlerde ise sadeleşmeye  gidildi. Bu kapsamda, ticari kredilerde tahsis ücretleri, verilen kredi limitinin  on binde 25'i ile sınırlandırıldı. Mevcutta yüzde 2'lere kadar ulaşan ticari  kredilerde kredi kullandırım ücretlerinin de kullandırılan kredinin yüzde 1'ini  geçemeyeceği kıstası getirildi.

ERKEN ÖDEME KOMİSYONU DÜŞÜRÜLDÜ

Ticari kredilerde halen yüzde 2 ila 6 aralığında belirlenen erken  ödeme komisyonu, yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e,  vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü.

Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans  komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketiciler için de en  fazla yüzde 1 olarak belirlendi.

Ticari kredi kartlarında üyelik ücretine herhangi bir sınır  getirilmezken, finansal tüketicilerde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda  2 adede kadar kart yenileme ücreti kaldırıldı. Bir yılda 2'den fazla kart  yenileme durumunda ise sadece kart maliyetinin alınmasına ilişkin düzenleme  yapıldı.

Kiralık kasa depozito bedeli finansal tüketiciler için kiralanan  kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi.

EFT ÜCRETLERİNE ÜST SINIR GETİRİLDİ

Bankalar tarafından hem ticari hem de finansal tüketicilerden alınan  EFT ücretlerine üst sınır getirildi.

Buna göre, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000  lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet  bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı,  ATM'den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5  lirayı geçemeyecek.

Bu sınırlar sırasıyla, işlem tutarının 1.000 lira ila 50 bin lira  arasında olması halinde 2 lira, 5 lira ve 10 lira düzeyinde, işlem tutarının 50  bin liranın üzerinde bulunması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira  şeklinde uygulanacak.

Banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak  belirlenen EFT'lerde, belirlenen azami ücretler yüzde 50 artırımlı olarak  gerçekleştirilecek.

Ticari müşteriler ve finansal tüketiciler gerçekleştireceği havale  işlemlerinde ise, aynı tutar ayrımları geçerli olmak üzere EFT'de belirlenen  ücretlerin yarısını ödeyecek.

Müşterilerin kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret,  transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer  ücretinin yüzde 15 fazlasını aşamayacak.

BDDK ve TCMB'nin söz konusu düzenlemeleri, 1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.




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