Birleşik Krallık merkezli uluslararası banka Barclays, Covid-19 salgını nedeniyle küresel düzeyde hava yolu şirketlerinin uçuşlarını büyük ölçüde düşürmeleri de dahil, talepte büyük daralma yaşanmasıyla, 2020 yılına ilişkin ortalama petrol fiyatı öngörüsünü 12 dolar düşürdü.
Barclays petrol fiyatı öngörülerini düşürdü
25.03.2020 15:12
Son güncelleme : 25.03.2020 15:27
DHA
Banka, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin etkisi ile talepte düşüşün hızlanmasına bağlı olarak Brent ve Batı Teksas petrolleri için 2020 yılı ortalama fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Brent ve Batı Teksas petrolleri için 2020 yılı ortalama fiyat tahminlerini 12'şer dolar
indirerek 31 ve 28 dolar/varil olarak belirleyen Barclays'in yaptığı değerlendirmede, "Petrol fiyatları, virüs salgınında köşe dönülene kadar baskı altında kalmaya devam edecek" denildi.
Barclays, Covid-19 salgınında durumun kötüleşmesi halinde petrol fiyatlarının kısa vadede 10-15 dolar/varil bandına düşebileceklerini de vurguladı.
15:1189.053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -233,51
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
15:116,4400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
15:116,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
15:11333,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,19
|Açılış
|: 333,79
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,76
|1.151.350
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.467.445
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.091.655
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|120.149
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|139.626
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|12.583.488
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.717
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|11.774
|% -6,15
|
|THYAO
|8,70
|985.632.978
|% 4,95
|
|ASELS
|23,26
|965.401.509
|% 1,84
|
|GARAN
|7,66
|938.819.622
|% 1,06
|
|ISFIN
|2,96
|295.938.671
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|287.519.705
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|287.519.705
|% -1,05
|
|ODAS
|1,27
|163.055.815
|% 0,00
|
|GARAN
|7,66
|938.819.622
|% 1,06
|
|THYAO
|8,70
|985.632.978
|% 4,95
|
|EKGYO
|1,15
|117.286.776
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6391
|7,6774
|% 1,57
|
|Frank
|6,5487
|6,5881
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7108
|1,7194
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-12,36
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,09
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,00
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-0,81
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:24XU100
Endeks 89, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 9, 516.00 milyon TL de
-
15:23PNSUT
Yüzde 5.14 oranında artışla 10.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 244, 115 adet işlem
-
15:22MNDRS
Yüzde 4.40 oranında artışla 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 902, 662 adet işlem
-
15:21ULAS
Yüzde 4.42 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 916, 636 adet işlem
-
15:20ARSAN
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 062, 205 adet işlem