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Başkentten 3,6 milyar dolarlık ihracat

09.07.2020 11:17

Son güncelleme : 09.07.2020 11:17
Başkent Ankara, yılın ilk yarısında yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, satılan ürünler dünyanın 202 noktasına ulaştı.



AA

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden  derlediği bilgiye göre, Ankara, ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapan  şehirler arasında 5'inci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde başkentin ihracatı yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınının da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 azalarak 3  milyar 595 milyon 189 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Şehirden gerçekleştirilen dış satım şubat, mart, nisan ve mayıs  boyunca aylık bazda düşüş kaydetmesinin ardından haziranda bir önceki aya göre  yüzde 24,6 yükselerek 677 milyon 477 bin dolar oldu.

Başkentin ihracatı dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 tedbirlerinin  yoğunlaştığı şubatta yüzde 1,5, martta yüzde 14,9, nisanda yüzde 17,1 ve mayısta  yüzde 29 gerilemişti.

EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI ABD

Ankaralı ihracatçılar geçen yılın ilk yarısında 197 ülke ve serbest  ticaret bölgesine ürünlerini ulaştırırken, bu yılın aynı döneminde söz konusu  rakam 202'ye yükseldi. Cebelitarık, Yeşil Burun Adaları, Dominik, Mayotte, Guam,  Makao ve Esvatini geçen yıl ihracat yapılmayıp, bu yıl ürün satılan bölgeler  arasında yerini aldı.

Ocak-haziran döneminde Ankara'nın ihracatında lider ülke 325,8 milyon  dolarla ABD oldu.

Bu sıralamada ABD'yi 297,4 milyon dolarla Almanya, 252,8 milyon  dolarla Çin, 155 milyon dolarla Irak ve 145,1 milyon dolarla İtalya takip etti.

İHRACATI OTOMOTİV, MAKİNE VE KİMYA SEKTÖRLERİ SIRTLADI

Başkentten yılın ilk yarısında sektörler bazında   gerçekleştirilen  dış satımda ilk sırayı yaklaşık 551,5 milyon dolarlık ürün satılan otomotiv  alırken, makine ve aksamlarından 524,1 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve  mamullerinden 489,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Öte yandan, yılın ilk yarısında Ankara, savunma ve havacılık sanayisi  sektöründen yapılan 330,9 milyon dolarlık ihracatla bu alanda en fazla dış satıma  imza atan şehir olarak öne çıktı. Başkent, bu sektörde ülkenin toplam dış  satımının yüzde 35,8'ini omuzladı.




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