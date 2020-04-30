Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların Aktif Rasyosu (AR) hesaplama kapsamına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
BDDK, Aktif Rasyosu hesaplama ayrıntılarını paylaştı
30.04.2020 17:55
Son güncelleme : 30.04.2020 17:55
AA
Bankaların rasyo hesaplamasında kullanacağı kalemlerin alt detayları, kuruluş birliklerine duyurularak BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, mevduat toplamı 5 milyar TL'nin altında kalan bankalara 31 Aralık 2020'ye kadar düzenlemeye uyum
için süre tanındı. Kalkınma ve yatırım bankaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankalar, Aktif Rasyosu hesaplamasından muaf oldu.
Bankalar, 1 Mayıs'tan itibaren haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarına başlayacak.
17:40101.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -425,36
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:406,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:407,6343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0750
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6343
En Düşük
7,5375
17:40383,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|55.226.591
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.948.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.648.998
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.227.234
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.993.427
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.806.474
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.600.677
|% -9,99
|
|GARAN
|8,37
|1.429.429.536
|% -0,48
|
|THYAO
|10,66
|716.014.302
|% 0,38
|
|ASELS
|27,10
|630.547.530
|% -1,09
|
|PETKM
|3,56
|498.900.649
|% -1,11
|
|AFYON
|2,70
|476.732.520
|% 6,30
|
|AFYON
|2,70
|476.732.520
|% 6,30
|
|ADESE
|1,48
|266.384.020
|% -3,90
|
|GARAN
|8,37
|1.429.429.536
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,09
|321.647.876
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,07
|156.269.047
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7341
|8,7779
|% 1,08
|
|Frank
|7,1817
|7,2250
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-7,28
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.510
|-2,10
|
|Tam
|2.517
|2.572
|-2,20
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,10
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,70
|26,70
|2,48
|