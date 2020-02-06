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BDDK açıkladı! Vatandaşlar hücum etti

06.02.2020 14:15

Son güncelleme : 06.02.2020 18:59
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler artış kaydetti. Tüketici kredileri 476 milyar TL`den 480,6 milyar TL`ye, bireysel kredi kartları 115,5 milyar TL`den 118,9 milyar TL`ye çıktı.



FOREKS

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 68 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 681,9 milyar TL'ye geldi.

Tüketici kredileri 476 milyar TL'den 480,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 115,5 milyar TL'den 118,9 milyar TL'ye  çıktı. Aynı hafta mevduat 2 trilyon 590 milyar TL'den 2 trilyon 590,9 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 150,9 milyar TL'den 151,9 milyar TL'ye  yükseldi. Veriler 31 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.





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