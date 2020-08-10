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BDDK Aktif Rasyosu hesaplamasında değişikliğe gitti

10.08.2020 09:07

Son güncelleme : 10.08.2020 10:21
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) değerinin 1 Ağustos`tan itibaren aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100`den yüzde 95`e, katılım bankaları için yüzde 80`den yüzde 75`e düşürüldüğünü duyurdu.



AA

BDDK'dan yapılan duyuruya göre, AR'ın hesaplanmasına ilişkin  bankalardan gelen taleplerin normalleşme adımları çerçevesinde dikkate alınması  uygun görülerek 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde düzenlemeye  gidildi.

Kurul kararı ile AR değeri 1 Ağustos'tan itibaren aylık ortalamasının  mevduat bankaları için yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankaları için yüzde  80'den yüzde 75'e düşürülürken, AR'daki yabancı para cinsi kalemlerin TL'ye  çevrimi, haftalık hesaplama tarihlerine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası(TCMB) döviz alış kurlarının kullanıldığı yöntemden "bir önceki takvim  ayında gerçekleşen ortalamanın esas alınması" şeklinde revize edildi.

Yapılan düzenleme ile AR hesaplamasında payda kısmında "Yabancı Para  (YP) Mevduat" kalemine dahil edilebilen kaynaklardan, KKTC'de yerleşik kişilerden  sağlananlar da dahil olmak üzere yurt dışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden  sağlanan kaynakların, "YP Mevduat" kalemi toplamının YP Kredileri aşan kısmına  uygulanan 1,75 katsayısına tabi olmayacak.

Ayrıca, AR hesaplamasında pay kısmında yer verilen "Menkul Kıymetler"  kalemine ise Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'na  kullandırılan fonlar dahil edilecek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını döneminde  bankacılık sektörünün reel ekonomiyi kredilendirme faaliyetlerini en etkin  şekilde yerine getirmesini sağlamayı amaçlayan AR uygulamasına bankacılık sektörü  başarıyla uyum sağlarken, böylece AR, küresel salgının Türkiye ekonomisi ve  bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında en önemli unsurlar  arasında yer aldı.

Normalleşme adımları kapsamında Kurul kararlarına yönelik bankalardan  gelen talepler de dikkate alınarak uygulamada güncellemelerin yapıldığını ifade  eden yetkililer, ilerleyen dönemde, ihtiyaç oluşması halinde, AR düzenleme  yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını  güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler  yapılabileceğini kaydetti.




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