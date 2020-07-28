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BDDK`dan normalleşme adımları

28.07.2020 10:54

Son güncelleme : 28.07.2020 11:13
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını duyurdu.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, nisan ayında bankaların,  konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini  haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle  yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde  gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev  işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının  yüzde 1'i ile sınırlandırılmasına karar vermişti.

Kurul, mayıs ayında da bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi  kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt  dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal  kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin  toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i  ile sınırlandırılmasını uygun görmüştü.

TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin  takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin  etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen Kurul, mayıs ayında sermaye  piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK)  arasından BDDK tarafından belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan  muaf tutulmasına karar verilmişti. Bu karara istinaden BDDK tarafından Euroclear  Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşlar söz konusu sınırlamadan muaf  tutulmuştu.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN TL ERİŞİMİNİ SINIRLAYAN DÜZENLEMEDE ESNEKLİK

BDDK, 28 Temmuz 2020 tarihli 9109 sayılı Kurul kararıyla, normalleşme  adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan  düzenlemelerde esneklik sağladı.

Buna göre YMSK'lar için getirilen muafiyete ilave olarak, yalnızca  yurt içi ya da yurt dışı TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı  olmak kaydıyla, tezgah üstü piyasada hesap operatörü olarak bildirilen yurt içi  banka ile veya BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin  ilk bacağında YMSK'nın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin ve  YMSK'ların yalnızca yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilen TL menkul  kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak taahhüdü ile yabancı yerleşik  sahipliğindeki TL hesaba yapacağı kısa vadeli fonlama işlemlerinin TL'ye erişim  kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.

EBRD VE IFC GİBİ UKB'LERE YURT İÇİ TL BORÇLANMA İMKANI

Kurul kararıyla Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için ise yurt  içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi  kullandırma kaydıyla ve yalnızca belirlenen şartlar dahilinde gerçekleştirilecek  FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla UKB'lere yurt içi bankalardan  sağlanacak finansman işlemlerinin TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına  karar verildi.

Bu kapsamda UKB'lerin TL erişim kısıtlamalarından muaf tutulmak  suretiyle yurt içi bankalarla gerçekleştirebilecekleri finansman işlemleri şöyle:

"Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ile vadede TL  alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında TKYB'den döviz karşılığında  TL alınan) döviz swap işlemleri. BIST FX swap piyasasında vadede TL alım  yönündeki (swap işleminin ilk bacağında UKB'nin döviz karşılığında TL aldığı)  swap işlemleri. BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemleri. Yurt içi  yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemleri."




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