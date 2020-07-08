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BDDK`dan normalleşme döneminde kolaylık kararları

08.07.2020 10:14

Son güncelleme : 08.07.2020 11:18
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.



AA

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, BDDK,  banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari  müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı.

Kurum, ilgili kuruluşlardan, bireysel ve ticari müşterilerin vade  tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin  karşılanmasını ve ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun  fiyatlama yapılmasını istedi.  

KREDİ KARTI AİDATLARINA KOLAYLIK

BDDK, kredi kartı aidatları için kolaylık sağlanmasını da talep etti.  Bu kapsamda kredi kartı aidat tahsilatına itiraz eden müşterilerin talebi  doğrultusunda tahsilatın geçici bir süreyle ertelenmesini isteyen BDDK, diğer  taraftan makul ve somut gerekçeler olmaksızın kredi kartı limitlerinin  kısıtlanması ve kredi kartlarının nakit çekime kapatılması gibi uygulamalar  hakkında mevzuatta belirtilen kurallardan daha ihtiyati ve sıkı uygulamalara  gidilmemesi gerektiğini kaydetti. 

KREDİ SİGORTALARINDA ETKİN SORGULAMA VE TAZMİN

BDDK, ilgili kurumların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili  alt düzenlemelerine uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kurum,  krediye bağlı sigorta poliçelerinde temerrüt hali gerçekleşince tazmin koşulları  oluşup oluşmadığının kendiliğinden sorgulanması, varsa kredi geri ödemesinin  sigorta poliçesinden kolayca karşılanmasını sağlayacak bir sistemin işletilmesine  gerekliliğine işaret etti. 

BANKACILIKTA 60 YAŞ ÜSTÜ VE EMEKLİLERE KOLAYLIK

Kaynaklara göre, BDDK'dan bankalara giden yazıda, "Emekli aylığı alan  ve/veya 60 yaşın üzerindeki müşterilerin sık dışarı çıkamamalarından mütevellit  ATM'den tek seferde aylıklarını çekebilmeleri, şubelerden ve çağrı merkezlerinden  hızlı ve yeterli hizmet almalarının sağlanması, emekli aylıklarını alan  müşterilerin aylıklarını almak istedikleri bankalarının değiştirilmesinde fiili  engellerin kaldırılması ve taleplerin şikayete mahal verilmeksizin zamanında  yerine getirilmesi, 60 yaş üstü emeklinin şubelere gitmeye icbar edilmemesi (kart  teslimi dahil) gerekli görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

SALGIN DÖNEMİNİN BAŞINDA BANKALARA TALİMAT VERİLMİŞTİ

BDDK, bankalar ve banka dışı mali kuruluşlarla ilgili müşterilerden  gelen taleplerin düzenli olarak takip edildiğini ve verilen talimata uygun  hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kurum, 20 Mart’ta bankalara gönderdiği talimatla Kovid-19 salgını  döneminde bankaların müşterilere kolaylık sağlamasını istemiş, iş dünyası ve  vatandaşların salgın dönemini en az hasarla atlatabilmesi için 50'ye yakın  tedbiri hayata geçirmişti.




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