Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş artış yapıldı.
Benzin fiyatında 8 kuruş artış
03.02.2020 16:32
Son güncelleme : 03.02.2020 17:00
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 6,82 liradan 6,90 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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En Yüksek
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|: 119.437
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|: 305,37
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306,44
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|9,96
|4.598.355
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|16.791.896
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|DITAS
|11,42
|6.663.282
|% 19,58
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.634.450
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,88
|1.388.147.850
|% 1,46
|
|SISE
|5,69
|962.675.009
|% 2,34
|
|ODAS
|2,20
|538.732.736
|% 3,77
|
|TRKCM
|4,21
|472.489.403
|% 4,47
|
|PETKM
|4,10
|456.569.002
|% 1,74
|
|ODAS
|2,20
|538.732.736
|% 3,77
|
|SISE
|5,69
|962.675.009
|% 2,34
|
|TSPOR
|3,11
|361.182.335
|% 14,34
|
|PETKM
|4,10
|456.569.002
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,68
|186.245.219
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7907
|7,8297
|% -1,13
|
|Frank
|6,1806
|6,2179
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5904
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|-8,68
|
|Altın Gr.
|303
|304
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|-11,81
|
|Yarım
|966
|991
|-5,71
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,86
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,14
|56,14
|-0,48
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