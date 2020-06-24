Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.
Benzin fiyatında artış
24.06.2020 17:09
Son güncelleme : 24.06.2020 17:19
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 6,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,57 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,39 liradan 6,51 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
17:03114.816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -522,88
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:036,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:037,7339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7192
17:03389,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,26
|Açılış
|: 389,55
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.575.016
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.889.685
|% 9,99
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|21.027.991
|% 9,91
|
|GLRYH
|13,18
|31.318.159
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|RTALB
|31,70
|77.557.866
|% -9,38
|
|IZMDC
|12,79
|12.451.597
|% -6,57
|
|KRDMD
|3,13
|2.953.292.271
|% 5,74
|
|PETKM
|4,26
|896.270.013
|% 2,90
|
|GARAN
|8,30
|803.154.582
|% -1,89
|
|GUSGR
|4,73
|782.875.497
|% 3,50
|
|KARSN
|2,75
|639.379.842
|% 0,73
|
|KRDMD
|3,13
|2.953.292.271
|% 5,74
|
|CEMAS
|1,43
|436.575.016
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|264.263.315
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|546.622.411
|% 1,84
|
|KARSN
|2,75
|639.379.842
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5197
|8,5625
|% -0,31
|
|Frank
|7,2053
|7,2487
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|1,56
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.544
|6,00
|
|Tam
|2.596
|2.609
|6,10
|
|Yarım
|1.265
|1.276
|3,00
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,65
|
Seans Raporu
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