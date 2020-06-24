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Benzin fiyatında artış

24.06.2020 17:09

Son güncelleme : 24.06.2020 17:19
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.



AA

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren  Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 6,45  liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,57 lira olacak. Benzinin litresi  İstanbul'da 6,39 liradan 6,51 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar,  rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler  gösterebiliyor.




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Yarım 1.265 1.276 3,00  
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