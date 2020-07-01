Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorinde fiyat artışı
01.07.2020 16:15
Son güncelleme : 01.07.2020 16:15
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,17 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,36 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 5,87 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 5,92 liraya çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:00115.705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -819,67
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
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117.358
En Düşük
115.123
16:006,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 6,8690
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|Önceki Kapanış
|: 6,8600
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En Düşük
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16:007,6933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 7,7000
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|Önceki Kapanış
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16:00392,22
En Yüksek
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|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 392,22
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|Önceki Kapanış
|: 392,46
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394,40
En Düşük
391,51
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.524.930
|% 10,00
|
|KENT
|565,10
|12.665.379
|% 9,98
|
|AYEN
|6,06
|112.997.120
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|16.324.044
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|4.611.498
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|ULAS
|5,56
|5.488.226
|% -5,60
|
|IZTAR
|5,30
|631.536
|% -4,85
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|IDEAS
|3,82
|447.406
|% -4,74
|
|KRDMD
|3,24
|1.567.934.096
|% -0,31
|
|ASELS
|32,82
|1.106.796.055
|% 1,05
|
|GARAN
|8,33
|1.005.201.741
|% -1,54
|
|THYAO
|12,31
|996.863.165
|% -1,68
|
|ODAS
|2,59
|855.894.802
|% 4,44
|
|KRDMD
|3,24
|1.567.934.096
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,02
|808.970.197
|% -1,46
|
|ODAS
|2,59
|855.894.802
|% 4,44
|
|DOHOL
|2,22
|592.996.963
|% 5,71
|
|SKBNK
|1,51
|349.040.767
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4821
|8,5247
|% 0,09
|
|Frank
|7,2013
|7,2447
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-1,48
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.559
|2,10
|
|Tam
|2.613
|2.626
|2,10
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|1,00
|
|Çeyrek
|635
|643
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,01
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|0,06
|