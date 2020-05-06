Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre benzinin litresinde 20 kuruş, motorinin litresinde ise 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Benzin ve motorine zam geliyor
06.05.2020 09:39
Son güncelleme : 06.05.2020 09:50
Brent petrol akaryakıt fiyatlarının kademeli olarak artmasına yol açtı. Brent petrol 30 doları gördü. Tonu, benzinin 217 dolardan 247 dolara, motorinin de 216 dolardan 248 dolara çıktı.
Benzine bu gece 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.
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En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|PRKME
|2,91
|7.933.573
|% 0,00
|
|PKENT
|157,60
|265.148
|% 0,00
|
|TUPRS
|86,70
|258.062.425
|% 0,00
|
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|PRKME
|2,91
|7.933.573
|% 0,00
|
|PKENT
|157,60
|265.148
|% 0,00
|
|TUPRS
|86,70
|258.062.425
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% 0,00
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7951
|8,8392
|% 0,20
|
|Frank
|7,2622
|7,3060
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8833
|1,8928
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-1,78
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.546
|5,30
|
|Tam
|2.568
|2.608
|5,50
|
|Yarım
|1.245
|1.275
|2,60
|
|Çeyrek
|625
|638
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|30,83
|30,83
|-0,14
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
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