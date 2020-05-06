Benzin ve motorine zam geliyor















Brent petrol akaryakıt fiyatlarının kademeli olarak artmasına yol açtı. Brent petrol 30 doları gördü. Tonu, benzinin 217 dolardan 247 dolara, motorinin de 216 dolardan 248 dolara çıktı.Benzine bu gece 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.