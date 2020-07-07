Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
Benzinde 10 kuruş artış
07.07.2020 16:26
Son güncelleme : 07.07.2020 16:33
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,44 lira
olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,28 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,36 liradan 6,46 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:16118.773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 287,27
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:166,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
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6,8689
En Düşük
6,8524
16:167,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,7844
En Düşük
7,7340
16:16393,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,71
|Açılış
|: 393,09
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.449.328
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.122.376
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|214.519.827
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|175.826.808
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|234.908.568
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|80.600.442
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|15.012.754
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,23
|3.068.081.664
|% 4,21
|
|ODAS
|2,91
|1.495.409.789
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,98
|1.286.852.243
|% 0,95
|
|GARAN
|8,33
|1.252.780.259
|% -0,48
|
|TUPRS
|88,05
|765.905.737
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,23
|3.068.081.664
|% 4,21
|
|ODAS
|2,91
|1.495.409.789
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|641.260.740
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|500.122.010
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,24
|588.686.885
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5774
|8,6204
|% 0,38
|
|Frank
|7,2592
|7,3029
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,48
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.564
|-6,60
|
|Tam
|2.620
|2.631
|-6,80
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,19
|