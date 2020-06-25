Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi.
Benzinde 22 kuruşluk indirim
25.06.2020 09:32
Son güncelleme : 25.06.2020 09:38
Benzin fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için indirim gündeme geldi.
Edinilen bilgilere göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
0
En Düşük
0
18:056,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8593
En Düşük
6,8491
18:057,7139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7264
En Düşük
7,7054
18:05388,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,63
|Açılış
|: 388,89
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
389,39
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,31
|31.093.393
|% 0,00
|
|DENGE
|1,44
|543.939
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,96
|344.453.106
|% 0,00
|
|KRDMB
|3,15
|324.149.344
|% 0,00
|
|EUHOL
|1,81
|14.612.483
|% 0,00
|
|EUHOL
|1,81
|14.612.483
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|454.156.298
|% 0,00
|
|DENGE
|1,44
|543.939
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,96
|344.453.106
|% 0,00
|
|KRDMB
|3,15
|324.149.344
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,53
|358.219.937
|% 0,00
|
|ULUUN
|9,27
|116.811.362
|% 0,00
|
|MPARK
|19,00
|100.674.067
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,80
|97.827.482
|% 0,00
|
|SOKM
|12,91
|88.933.434
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,53
|358.219.937
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,52
|69.810.666
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,80
|97.827.482
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,87
|35.631.003
|% 0,00
|
|ULUUN
|9,27
|116.811.362
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4876
|8,5301
|% 0,03
|
|Frank
|7,1999
|7,2432
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|1,06
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.535
|-1,10
|
|Tam
|2.587
|2.601
|0,90
|
|Yarım
|1.257
|1.272
|0,40
|
|Çeyrek
|628
|637
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|39,86
|39,86
|-0,45
|
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