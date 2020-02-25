Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı.
Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı
25.02.2020 16:50
Son güncelleme : 25.02.2020 16:59
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:43114.945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 156,22
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:436,1420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0283
|Açılış
|: 6,1490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:436,6594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:43326,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,23
|Açılış
|: 326,40
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.170.112
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|36.005.764
|% 14,80
|
|ALGYO
|16,79
|166.447.333
|% 14,07
|
|GSRAY
|4,09
|136.992.545
|% 13,61
|
|DERAS
|3,90
|48.756.213
|% 13,04
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,54
|4.671.491
|% -6,35
|
|JANTS
|60,75
|8.943.244
|% -6,25
|
|THYAO
|13,66
|2.948.653.212
|% -1,44
|
|ASELS
|29,28
|1.266.099.572
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,83
|592.534.687
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|520.099.761
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|410.718.160
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|520.099.761
|% 9,14
|
|THYAO
|13,66
|2.948.653.212
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,83
|592.534.687
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|410.718.160
|% 1,38
|
|IHLGM
|1,29
|193.851.397
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9530
|7,9929
|% 0,93
|
|Frank
|6,2617
|6,2995
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6339
|1,6421
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-8,47
|
|Altın Gr.
|326
|327
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-43,82
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-21,20
|
|Çeyrek
|523
|534
|-10,60
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|-0,08
|
Seans Raporu
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16:53XU030
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