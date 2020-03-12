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BES fonları son yıllardaki en iyi performansını gösterdi

12.03.2020 10:27

Son güncelleme : 12.03.2020 10:27
Bireysel emeklilik fonlarının, 2019’da katılımcılarına yüzde 14,39 reel getiri sağlayarak son yıllardaki en iyi performansını gösterdiği bildirildi.



AA

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım'ın 2019 yılı performansı ve sistemdeki fonların getirilerine ilişkin açıklama yapıldı.

TSB'nin Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derleyerek yaptığı  açıklamada, bireysel emeklilik fonlarının 2019’da katılımcılarına yüzde 14,39  reel getiri sağlayarak son yıllardaki en iyi performansını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, 2019 sonu itibarıyla BES’te; 6,9 milyon katılımcıya,  devlet katkısı dahil 119,1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldığı aktarılarak,  "Otomatik Katılım ile sisteme katılan çalışan sayısı da 5,4 milyon oldu ve  sistemde biriken 8,2 milyar TL fon tutarı ile ulusal tasarruflara katkı sağlandı.  Böylece her iki sistemde toplamda 127,3 milyar TL fon büyüklüğü ile 12,2 milyon  katılımcı sayısına ulaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

UZUN VADELİ GETİRİLERE ODAKLANILMASI GEREKİYOR

Açıklamada, emeklilikte refah düzeyinin korunmasını sağlayan uzun  vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES’in, kısa vadeli enstrümanlarla  karşılaştırılmaması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2019 verileri de, son 5 ve 10 yıllık veriler de BES fonlarının  sağladığı getiriyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu noktada BES  tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli  enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda  var. Katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmaları ve kısa vadeli getiriler  yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemeleri büyük önem  taşıyor."

2019’DA KARMA FON GRUPLARI YÜZDE 37,65 GETİRİ SAĞLADI

Açıklamada, 2019 yılında BES’te sunulan fonların ortalama yıllık  getirisinin BIST 100 endeksi, TÜFE, döviz sepeti ve mevduat gibi araçların  üzerinde gerçekleştiği, bunun yanında birçok fon türünde altın endeksinin de  üzerinde getiri elde edildiği ve emeklilik yatırım fonları içinde karma fon  gruplarının yüzde 37,65 ile ekonomideki gelişmelere paralel olarak geçen yıl  katılımcısına en yüksek getiriyi sağlayan fon türü olduğu bildirildi.

Sistemde yalnızca 3 yıllık bir geçmişe sahip olan Otomatik Katılım'da  sunulan fonların da benzer bir getiri performansı sergilediğine işaret edilen  açıklamada, Otomatik Katılım’da sunulan fonların 2019 yılında ortalama yüzde  22,60'lık getiri oranı ile mevduat, TÜFE ve döviz sepeti gibi kıyas gruplarının  üzerinde performans ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, TSB'nin ayrıca, BES’in faize duyarlı fonlar açısından  incelendiğinde de 2019 yılında yüzde 29,9 ile katılım fonlarında da ortalama  yıllık getiri ile oldukça iyi bir performans sergilediği kaydedildi.





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