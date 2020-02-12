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BİM`den `Fas` açıklaması

12.02.2020 14:49

Son güncelleme : 12.02.2020 14:49
Fas, BİM`i yerel ürünlere yer vermesi için uyarmış ve mağazalarını kapatma tehdidinde bulunmuştu. Konuyla ilgili BİM CFO’su Haluk Dortluoğlu konuştu. Dortluoğlu, Fas Ticaret Bakanı’nın BİM’in bu ülkedeki mağazalarında sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmemesi halinde mağazaların kapatılabileceği açıklamasının operasyonlarını etkilemeyeceğini; çünkü ürünlerin yüzde 85’ini halihazırda Fas’taki yerel üreticilerden tedarik ettiklerini söyledi.



REUTERS

Fas Ticaret Bakanlığı, Türk perakende zinciri BİM'i Ülke'deki mağazalarında sattığı ürünlerin en azından yarısının Fas'ta üretilen ürünler olması yönünde uyarmıştı. Bakanlık, bunun yerine getirilmemesi halinde BİM mağazalarının kapatılabileceğini ifade etmişti.
 
Konuyla ilgili, BİM CFO’su Haluk Dortluoğlu açıklamalarda bulundu! Fas Ticaret Bakanı’nın BİM’in bu ülkedeki mağazalarında sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmemesi halinde mağazaların kapatılabileceği açıklamasının operasyonlarını etkilemeyeceğini; çünkü ürünlerin yüzde 85’ini halihazırda Fas’taki yerel üreticilerden tedarik ettiklerini söyledi.
 
Dortluoğlu’nun Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, BİM’in Fas’ta 500’e yakın mağazası ve 3000’e yakın çalışanı bulunurken; Fas operasyonu BİM’in toplam cirosu içinde yüzde 5 pay sahibi.
 
Dortluoğlu, “Zannediyorum Meclis’te Türkiye-Fas ilişkileri ile ilgili görüşme varken yapılan bir açıklama. O nedenle iç politikaya dönük mesaj gibi. Bize yansıyan bir talep yok” diye konuştu.





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