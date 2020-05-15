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BİM’den ilk çeyrekte 430 milyon TL net kar

15.05.2020 09:22

Son güncelleme : 15.05.2020 09:27
2019`un ilk çeyreğinde 215,4 milyon TL net kâr açıklayan BİM, 2020`nin ilk çeyreğinde bu rakamı yüzde 99,8 artışla 430,4 milyon TL`ye yükseltti.



Market zinciri BİM, yılın ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,8 artışla 430,4 milyon liraya yükseltti.

Şirketin dün akşam açıklanan Ocak-Mart dönemi bilançosuna göre satış gelirleri yüzde 39,6 artışla 12,6 milyar liraya ulaştı.

31 Martı 2020 itibarıyla şirketin toplam borcu 13,9 milyar TL oldu.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının 11 Mart’ta resmen açıklanmasının ardından vatandaşlar marketlere akın etmiş ve market harcamaları rekor kırmıştı.






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