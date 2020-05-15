2019`un ilk çeyreğinde 215,4 milyon TL net kâr açıklayan BİM, 2020`nin ilk çeyreğinde bu rakamı yüzde 99,8 artışla 430,4 milyon TL`ye yükseltti.
BİM’den ilk çeyrekte 430 milyon TL net kar
15.05.2020 09:22
Son güncelleme : 15.05.2020 09:27
Market zinciri BİM, yılın ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,8 artışla 430,4 milyon liraya yükseltti.
Şirketin dün akşam açıklanan Ocak-Mart dönemi bilançosuna göre satış gelirleri yüzde 39,6 artışla 12,6 milyar liraya ulaştı.
31 Martı 2020 itibarıyla şirketin toplam borcu 13,9 milyar TL
oldu.
Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının 11 Mart’ta resmen açıklanmasının ardından vatandaşlar marketlere akın etmiş ve market harcamaları rekor kırmıştı.
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 99.193
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9311
En Düşük
6,8987
18:057,4792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5024
En Düşük
7,4574
18:05385,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,94
|Açılış
|: 385,98
|
|Önceki Kapanış
|: 385,04
|
386,33
En Düşük
383,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,62
|23.044.884
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|182.453.375
|% 0,00
|
|MPARK
|15,51
|82.547.689
|% 0,00
|
|BRSAN
|9,61
|18.597.842
|% 0,00
|
|KERVN
|0,53
|3.807.017
|% 0,00
|
|SODA
|5,62
|23.044.884
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|182.453.375
|% 0,00
|
|MPARK
|15,51
|82.547.689
|% 0,00
|
|BRSAN
|9,61
|18.597.842
|% 0,00
|
|KERVN
|0,53
|3.807.017
|% 0,00
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 0,00
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% 0,00
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% 0,00
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 0,00
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% 0,00
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4141
|8,4563
|% -0,28
|
|Frank
|7,0745
|7,1171
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8332
|1,8423
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|6,19
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.524
|4,90
|
|Tam
|2.552
|2.590
|5,00
|
|Yarım
|1.245
|1.266
|2,40
|
|Çeyrek
|623
|633
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|16,26
|16,30
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|0,08
|
|B. Petrol
|32,07
|32,07
|0,94
|
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