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BİM`in net karı azaldı

05.03.2020 10:30

Son güncelleme : 05.03.2020 10:30
BİM`in 2019`da net karı yüzde 2 düşüşle 1.22 milyar TL oldu. 2020`de satışlarda yüzde 23 artış öngörüyor.



BİM'in 2019 net kârı yüzde 2 düşüşle 1.22 milyar lira oldu. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre 2019 yılında satış gelirleri ise yüzde 24.4 artışla 40.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirket KAP'a açıkladığı 2020 beklentilerine göre ise bu yıl artı/eksi 2 puan marjla yüzde 23 satış artışı, artı/eksi 0.5 puan marjla da yüzde 5 FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket 1 milyar lira yatırım planlıyor.




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