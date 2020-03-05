BİM`in 2019`da net karı yüzde 2 düşüşle 1.22 milyar TL oldu. 2020`de satışlarda yüzde 23 artış öngörüyor.
BİM`in net karı azaldı
05.03.2020 10:30
Son güncelleme : 05.03.2020 10:30
BİM'in 2019 net kârı yüzde 2 düşüşle 1.22 milyar lira
oldu. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre 2019 yılında satış gelirleri ise yüzde 24.4 artışla 40.2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Şirket KAP'a açıkladığı 2020 beklentilerine göre ise bu yıl artı/eksi 2 puan marjla yüzde 23 satış artışı, artı/eksi 0.5 puan marjla da yüzde 5 FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket 1 milyar lira yatırım planlıyor.
10:15112.651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.865,87
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
112.812
En Düşük
112.384
10:156,0793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,0936
En Düşük
6,0635
10:156,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,7930
En Düşük
6,7574
10:15320,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,58
|Açılış
|: 320,77
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
321,40
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|2.291.843
|% 14,97
|
|AGHOL
|18,63
|12.523.174
|% 12,84
|
|EMNIS
|2,46
|2.905
|% 9,82
|
|BRKSN
|2,93
|853.473
|% 9,33
|
|BRYAT
|71,75
|1.117.581
|% 8,71
|
|BALAT
|2,92
|61.180
|% -5,50
|
|ATSYH
|1,30
|7.800
|% -3,70
|
|BASCM
|2,90
|742
|% -3,01
|
|MEMSA
|0,34
|51.239
|% -2,86
|
|MERIT
|18,50
|6.290
|% -2,63
|
|ASELS
|30,58
|132.718.492
|% 2,69
|
|THYAO
|11,85
|54.442.826
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,61
|45.285.496
|% 1,95
|
|GARAN
|10,56
|45.271.716
|% 1,93
|
|ODAS
|2,14
|38.813.058
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|38.813.058
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,61
|45.285.496
|% 1,95
|
|KARSN
|1,95
|30.337.960
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,36
|11.888.047
|% 3,03
|
|GUSGR
|2,65
|22.824.863
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8049
|7,8440
|% 0,10
|
|Frank
|6,3311
|6,3693
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6147
|1,6228
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|1,67
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,59
|51,59
|0,46
|