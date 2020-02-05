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Binlerce aracı ilgilendiriyor! 5 yıl erkene çekildi

05.02.2020 13:57

Son güncelleme : 05.02.2020 13:58
İngiltere`de hükümet, yeni dizel, benzinli ve hibrit araç satışının yasaklanması için öngörülen tarihi 2040 yılından 2035 yılına çekti.



AA

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, iklim değişikliği ile  mücadele planı kapsamında daha önce yeni dizel, benzinli ve hibrit araç satışının  yasaklanması için öngörülen tarihin 2040 yılından 2035'e çekildiği bildirildi.

İLK KEZ YASAKLANDI

Açıklamada, hükümetin, hem elektrik hem de benzinle çalışan hibrit  araçları ilk kez yasak kapsamına alması dikkati çekti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kasım 2020'de İskoçya'nın Glasgow  kentinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın  (COP26) dün yapılan tanıtım toplantısında, "Bir ülke olarak, bir toplum olarak,  bir gezegen olarak, bir tür olarak; harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz."  ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümeti, daha önce ülkede sera gazı emisyonunu 2050 yıl  itibarıyla yüzde sıfır seviyesine indirmeyi taahhüt etmişti.





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