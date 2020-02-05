İngiltere`de hükümet, yeni dizel, benzinli ve hibrit araç satışının yasaklanması için öngörülen tarihi 2040 yılından 2035 yılına çekti.
Binlerce aracı ilgilendiriyor! 5 yıl erkene çekildi
05.02.2020 13:57
Son güncelleme : 05.02.2020 13:58
AA
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, iklim değişikliği ile mücadele planı kapsamında daha önce yeni dizel, benzinli ve hibrit araç satışının yasaklanması için öngörülen tarihin 2040 yılından 2035'e çekildiği bildirildi.
İLK KEZ YASAKLANDI
Açıklamada, hükümetin, hem elektrik hem de benzinle çalışan hibrit araçları ilk kez yasak kapsamına alması dikkati çekti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kasım 2020'de İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) dün yapılan tanıtım toplantısında, "Bir ülke olarak, bir toplum olarak, bir gezegen olarak, bir tür olarak; harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.
İngiliz hükümeti, daha önce ülkede sera gazı emisyonunu 2050 yıl itibarıyla yüzde sıfır seviyesine indirmeyi taahhüt etmişti.
13:43123.211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.074,74
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
13:435,9815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
13:436,5917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0132
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5892
13:43298,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,40
|Açılış
|: 298,62
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,91
|483.280.037
|% 17,18
|
|GYHOL
|26,68
|8.844.354
|% 14,90
|
|RYGYO
|10,68
|5.499.587
|% 14,47
|
|DITAS
|14,23
|19.863.443
|% 14,39
|
|TSGYO
|2,17
|35.805.067
|% 12,44
|
|DOKTA
|75,30
|7.860.479
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,00
|546.534
|% -5,68
|
|IHGZT
|4,42
|68.491
|% -3,91
|
|UZERB
|2,12
|22.326
|% -3,64
|
|EMKEL
|2,18
|19.390.397
|% -3,54
|
|THYAO
|14,75
|1.531.529.377
|% 2,50
|
|ISFIN
|4,57
|528.650.834
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,91
|483.280.037
|% 17,18
|
|ODAS
|2,25
|358.359.092
|% 3,21
|
|ASELS
|24,74
|287.256.774
|% 0,65
|
|TEKTU
|1,91
|483.280.037
|% 17,18
|
|IHLAS
|0,92
|152.260.736
|% 2,22
|
|ODAS
|2,25
|358.359.092
|% 3,21
|
|ISFIN
|4,57
|528.650.834
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,22
|139.138.034
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7909
|7,8300
|% 0,28
|
|Frank
|6,1293
|6,1662
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5901
|1,5981
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-3,41
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.970
|2.019
|-10,64
|
|Yarım
|952
|976
|-5,15
|
|Çeyrek
|478
|488
|-2,57
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|1,31
|