Bir marka daha mağazalarını kapatma kararı aldı













AA

So CHIC, Türkiye’de bulunan mağazalarını 19 Mart 2020 itibariyle geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı.Açıklamada şöyle denildi:"Ülkemizi de etkisi altına alan küresel Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ulus olarak dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. So CHIC olarak en büyük önceliğimiz, mağazalarımızı ziyaret eden misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığıdır. Bu doğrultuda Türkiye’de bulunan So CHIC mağazalarımızı 19 Mart 2020 itibariyle geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık.Küresel çapta tüm insanlığı derinden etkileyen Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günleri en kısa zamanda geride bırakmayı umuyor ve hepinizi sağlığımızı korumak adına evlerinizde kalmaya davet ediyoruz. Yaşanan bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız tam. Değerli misafirlerimiz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızla daha sağlıklı günlerde bir araya gelmek dileğiyle…"