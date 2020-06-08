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Birleşik Krallık`taki Victoria`s Secret tasfiye sürecine girdi

08.06.2020 14:04

Son güncelleme : 08.06.2020 14:12
ABD merkezli kadın iç çamaşırları üreticisi Victoria`s Secret`in Birleşik Krallık`taki kolu tasfiye sürecine girdi.



DHA

The Retail Bulletin'in haberine göre, şirketin 25 mağaza işlettiği Birleşik Krallık genelinde 800 kişilik istihdam da tehlikeye girdi. Haberde, Covid-19 pandemisine dönük önlemlere bağlı olarak şirketin tüm mağazalarının uzun süredir kapalı kaldığına işaret edildi.

Habere göre, şirketin tasfiye sürecini yöneten ve şirketin potansiyel alıcılarıyla görüşmeleri sürdüren Deloitte'ten yapılan açıklamada, bu aşamada hiç bir işten çıkarmanın gündemde olmadığı belirtildi. Deloitte açıklamasına göre, üzerinde çalışılan tasfiye süreci "yalnızca hafif bir dokunuş" olacak ve dolayısıyla şirket çalışmalarını sürdürebilecek.

Deloitte Eş Tasfiye Yöneticisi Rob Harding, "Bu gelişme, Birleşik Krallık lüks hazır giyim piyasası için yeni bir darbe oldu ve Covid-19 pandemisinin perakende ticaret üzerinde daha başka olumsuz etkileri olabilir" diye uyardı.

Habere göre, tasfiye yöneticileri aynı zamanda, her biri lüks semtlerdeki mağazaların çok yüksek olan kiralarının düşürülmesi için de çalışıyorlar.

Perakende şirketinin Birleşik Krallık'taki kolu, Şubat 2019'da sona eren mali yılında 170 milyon sterlin zarar açıklamıştı.




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