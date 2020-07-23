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Birleşmiş Milletler`den Arap ekonomisi açıklaması

23.07.2020 09:02

Son güncelleme : 23.07.2020 09:12
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arap ülkelerinin ekonomisinin yüzde 5,7 küçülmesinin ve bölgede 152 milyar dolar gelir kaybının beklendiğini bildirdi.



AA

BM, corona virüsün 436 milyon nüfusa sahip Arap ülkelerindeki etkisine  ilişkin yayımladığı raporunda, salgının bölgede derin ve uzun süreli sonuçları  olacağına dikkati çekti.

Salgın ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Uluslararası Para  Fonu'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ekonomik tahminlerini son 50 yılın en  düşük seviyesine çektiği belirtilen raporda, Arap borsasının ise yüzde 23 değer  kaybettiği ifade edildi.

14,3 milyon yeni kişinin daha fakirleşmesiyle yoksulluk çekenlerin  sayısının 115 milyonu geçmesinin beklendiğine ve bunun da Arap ülkeleri nüfusunun  dörtte birine denk geldiğine işaret edilen raporda, gıda ithalatına güvenen  bölgenin gıda sıkıntısı ya da gıda fiyatlarında artış ile karşı karşıya  kalabileceği belirtildi.

Salgın nedeniyle Arap ülkelerinin ekonomisinin yüzde 5,7 küçülmesinin  ve bölgede 152 milyar dolar gelir kaybının öngörüldüğü raporda, Uluslararası  Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre ise 2020'nin ikinci yarısında 17 milyon  kişinin işsiz kalabileceği ve salgının en fazla bölge nüfusunun yüzde 40'ını  oluşturan göçmen işçileri etkiyeceği kaydedildi.

Raporda ayrıca 26 milyonu yerlerinden edilmiş 55,7 milyon kişinin  insani yardıma muhtaç olduğu, su, sabun ve lavaboya erişim sıkıntısı nedeniyle 74  milyon kişinin de virüs kapma olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.

Rapora göre, Arap ülkelerinde şimdiye kadar toplamda 832 binden fazla  kişi corona virüse yakalanırken, 14 binin üzerinde kişide hayatını kaybetti.




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