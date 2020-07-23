Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arap ülkelerinin ekonomisinin yüzde 5,7 küçülmesinin ve bölgede 152 milyar dolar gelir kaybının beklendiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler`den Arap ekonomisi açıklaması
23.07.2020 09:02
Son güncelleme : 23.07.2020 09:12
AA
BM, corona virüsün 436 milyon nüfusa sahip Arap ülkelerindeki etkisine ilişkin yayımladığı raporunda, salgının bölgede derin ve uzun süreli sonuçları olacağına dikkati çekti.
Salgın ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Uluslararası Para Fonu'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ekonomik tahminlerini son 50 yılın en düşük seviyesine çektiği belirtilen raporda, Arap borsasının ise yüzde 23 değer kaybettiği ifade edildi.
14,3 milyon yeni kişinin daha fakirleşmesiyle yoksulluk çekenlerin sayısının 115 milyonu geçmesinin beklendiğine ve bunun da Arap ülkeleri nüfusunun dörtte birine denk geldiğine işaret edilen raporda, gıda ithalatına güvenen bölgenin gıda sıkıntısı ya da gıda fiyatlarında artış ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
Salgın nedeniyle Arap ülkelerinin ekonomisinin yüzde 5,7 küçülmesinin ve bölgede 152 milyar dolar
gelir kaybının öngörüldüğü raporda, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre ise 2020'nin ikinci yarısında 17 milyon kişinin işsiz kalabileceği ve salgının en fazla bölge nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan göçmen işçileri etkiyeceği kaydedildi.
Raporda ayrıca 26 milyonu yerlerinden edilmiş 55,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu, su, sabun ve lavaboya erişim sıkıntısı nedeniyle 74 milyon kişinin de virüs kapma olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.
Rapora göre, Arap ülkelerinde şimdiye kadar toplamda 832 binden fazla kişi corona virüse yakalanırken, 14 binin üzerinde kişide hayatını kaybetti.
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