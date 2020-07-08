Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BIST 100 endeksinde pandemi sonrası bir ilk!

08.07.2020 11:54

Son güncelleme : 08.07.2020 12:42
Borsa İstanbul`da, ocak ayında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının etkisiyle şubat ve martta sert düşse de normalleşme adımlarıyla tekrar yükselişe geçerek, salgın sonrası dönemde ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.



AA

Çin'de yılbaşında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19  salgını, küresel bazda hükümetlerin ve merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık  önlemlerini beraberinde getirdi.

Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük kısmı  henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında kalırken, Borsa İstanbul kayıplarının  tamamına yakınını telafi etti.

BIST 100 endeksi, 22 Ocak'ta 124.536,60 puanla tarihi zirvesinin  görmesinin ardından Kovid-19 salgının etkisiyle yaklaşık 2 ayda 81.936,40  seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş  rallisine imza attı.

Pay piyasalarındaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından  getiri arayışına giren yatırımcılar ile Türkiye'nin salgın döneminde sağlık  alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı.

Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk  defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın  zirvesine ulaştı.

BIST 100 endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 119.600 puandan  işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde  kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme  gelebileceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:27119.500
Değişim :  0,13% |  160,97
Açılış :  119.603  
Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
120.203 En Düşük
119.173
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 228,90 2.112.937 % 10,00  
PEKGY 10,68 3.775.658 % 9,99  
LKMNH 8,73 41.549.426 % 9,95  
VKFYO 5,81 9.307.436 % 9,83  
BMELK 6,20 62.422 % 9,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5670 8,6100 % -0,13  
Frank 7,2604 7,3041 % 0,16  
Riyal 1,8247 1,8338 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 5,52  
Altın Gr. 397 397 1,06  
Cumhuriyet 2.572 2.591 7,10  
Tam 2.647 2.659 7,30  
Yarım 1.286 1.301 3,60  
Çeyrek 643 651 1,80  
Gümüş.Ons 18,40 18,43 0,15  
Gümüş Gr. 4,05 4,05 0,02  
B. Petrol 43,03 43,03 -0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru