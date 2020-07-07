Borsa İstanbul`da alım-satım ve takas işlemlerinin yapıldığı BISTECH Sistemi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve piyasadan gelen taleplerin karşılanması hedefleri doğrultusunda geliştirildi.
BISTECH`te yeni dönem başladı
07.07.2020 11:53
Son güncelleme : 07.07.2020 11:57
AA
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 2015'te geçişi yapılan BISTECH Sistemi'nde, dün itibarıyla BISTECH 2.11 versiyonu olarak adlandırılan yeni sürüme geçiş yapıldı.
Yeni sürümde, işlem sisteminde ve işlem sistemine bağlantı kanallarında yapılan performans iyileştirmeleriyle en hızlı BISTECH deneyimi başlamış oldu.
BISTECH teknolojisi kesintisiz işlem, işlem öncesi risk yönetimi ve çoklu platform iyileştirme ve geliştirmeleri ile hızlı ve güvenilir olmaya devam ediyor.
BISTECH 2.11 versiyonunda yer alan gelişmeler ve değişikliklerini içeren duyuru Borsa İstanbul
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|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 118.485
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11:416,8686
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|: 392,56
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|Önceki Kapanış
|: 393,74
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394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|4.324.877
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|PKENT
|207,00
|3.467.463
|% 9,41
|
|KENT
|742,60
|11.470.025
|% 7,76
|
|DOBUR
|17,24
|1.667.658
|% 7,35
|
|BJKAS
|3,23
|229.555.554
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRTEK
|4,00
|5.236.057
|% -6,32
|
|GEREL
|5,81
|16.091.241
|% -5,83
|
|KRDMA
|4,30
|7.375.321
|% -5,49
|
|EKGYO
|2,13
|1.482.576.165
|% -0,47
|
|ODAS
|2,84
|910.118.957
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|691.720.923
|% -0,84
|
|TKFEN
|17,48
|502.125.309
|% -1,85
|
|TUPRS
|87,80
|476.614.234
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,13
|1.482.576.165
|% -0,47
|
|ODAS
|2,84
|910.118.957
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,85
|348.650.932
|% 0,54
|
|SKBNK
|1,68
|261.941.220
|% -3,45
|
|DOHOL
|2,28
|330.774.772
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5418
|8,5846
|% -0,04
|
|Frank
|7,2459
|7,2896
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,62
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.562
|-8,60
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-8,80
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,38
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