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BISTECH`te yeni dönem başladı

07.07.2020 11:53

Son güncelleme : 07.07.2020 11:57
Borsa İstanbul`da alım-satım ve takas işlemlerinin yapıldığı BISTECH Sistemi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve piyasadan gelen taleplerin karşılanması hedefleri doğrultusunda geliştirildi.



AA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 2015'te geçişi yapılan BISTECH  Sistemi'nde, dün itibarıyla BISTECH 2.11 versiyonu olarak adlandırılan yeni  sürüme geçiş yapıldı.

Yeni sürümde, işlem sisteminde ve işlem sistemine bağlantı  kanallarında yapılan performans iyileştirmeleriyle en hızlı BISTECH deneyimi  başlamış oldu.

BISTECH teknolojisi kesintisiz işlem, işlem öncesi risk yönetimi ve  çoklu platform iyileştirme ve geliştirmeleri ile hızlı ve güvenilir olmaya devam  ediyor.

BISTECH 2.11 versiyonunda yer alan gelişmeler ve değişikliklerini  içeren duyuru Borsa İstanbul üyeleri,  veri yayın kuruluşları ve üyelere yazılım  sağlayan kuruluşlarla paylaşılırken, ayrıntılı bilgiye "www.borsaistanbul.com"  üzerinden erişilebiliyor.




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