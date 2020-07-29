Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bitcoin 11 bin dolar sınırında

29.07.2020 09:12

Son güncelleme : 29.07.2020 09:12
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyini dördüncü kez aşarak 11,144.34 dolara kadar yükseldikten sonra, 10,950.70 dolar ile 11,000 doların hemen altına çekildi.



DHA

Analistlere göre, bir süre öncesine kadar Bitcoin fiyatı için önemli "direnç" düzeylerinden sayılan "10.500 dolar" son gelişmelerle "destek" düzeyine dönüştü.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 118.55 milyar dolardan, 96.2 milyar dolara düşerek, bir günlük aradan sonra yeniden 100 milyar dolar düzeyinin altına çekildi. Bu süre içinde en büyük 100 birimin 32'si gerilerken, ilk 10 birimden Bitcoin dahil 4'ü de gerileyenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 0.10 düşüşle 10,950.70 dolara gerileyen Bitcoin'in piyasa hacmi de 201.99 milyar dolar ile 200 milyar doların üzerinde tutundu.

Toplam 5,829 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,001 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 22.35 milyar dolar düşüşle 118.55 milyar dolardan 96.2 milyar dolara gerilerken, toplam piyasa hacmi ise 322.43 milyar dolardan 323.11 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.04 düşüşle 10,950.70 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.45 düşüşle 317.09 dolar,

3.XRP yüzde 8.03 artışla 0.24 dolar,

4.Tether yüzde 0.34 düşüşle 0.99 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 5.99 artışla 289.06 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 2.12 artışla 213.42 dolar,

7.Cardano yüzde 4.32 artışla 0.14 dolar,

8.Litecoin yüzde 4.34 artışla 55.77 dolar

9.Crypto.com Coin yüzde 2.47 düşüşle 0.15 dolar,

10.Binance Coin yüzde 0.02 artışla 20.06 dolardan işlem görüyordu.

Çin Anayasa Mahkemesi, "dijital para, ağ sanal mülkleri ve verilere" ilişkin mülkiyet haklarının korumasını güçlendirme çağrısında bulundu. Mahkemenin kararıyla, modern mülkiyet hakları sisteminin iyileştirilmesi, kamu gücünün özel mülkiyet haklarını ihlal etmek ve özel mülkleri yasa dışı bir şekilde ele geçirmek için kullanılmasının da önlenmesi isteniyor.

Çin'de Bitcoin ilk kez Ekim 2018'de mahkeme tarafından mülk olarak tanındı; aynı yıl, bir Hollanda mahkemesi de, iflas durumlarında mevcut mülkiyet yasası altında Bitcoin'in "aktarılabilir bir değer" olduğunu karar altına aldı.

Benzer şekilde bir Fransız ticaret mahkemesi de Mart ayındaki bir duruşmada Bitcoin'i para birimi olarak kabul etti.

ABD'de bir federal mahkeme geçen hafta, Bitcoin'in "para" olarak kabul edilmesine karar verdi. Columbia federal mahkemesinin Başyargıcı Beryl A. Howell, "para"nın genel olarak "değişim aracı, ödeme yöntemi ya da bir değerin saklanması" gibi tanımlarla belirtildiğine dikkat çekerek, buradan hareketle, "Bitcoin bu tanımlamaların tümüne uygun olduğu için para olarak kabul edilmeli" kararını verdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.153
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.197  
Önceki Kapanış :  1.153  
En Yüksek
1.198 En Düşük
1.153
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRGYO 5,50 19.039.079 % 10,00  
KNFRT 12,43 41.394.359 % 10,00  
DOKTA 28,16 39.860.644 % 10,00  
FMIZP 100,10 79.151.715 % 10,00  
TKURU 44,66 776.637 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9362 8,9810 % -0,01  
Frank 7,5345 7,5799 % 0,18  
Riyal 1,8440 1,8533 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 -7,41  
Altın Gr. 436 436 -1,19  
Cumhuriyet 2.849 2.889 -7,00  
Tam 2.935 2.971 -7,20  
Yarım 1.425 1.450 -3,50  
Çeyrek 715 726 -1,80  
Gümüş.Ons 24,11 24,16 -0,27  
Gümüş Gr. 5,39 5,40 -0,04  
B. Petrol 43,63 43,63 0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru