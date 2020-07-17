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Bitcoin 9,100 doların sınırına indi

17.07.2020 09:10

Son güncelleme : 17.07.2020 09:49
Kripto para piyasalarına gelen yeni bir satış dalgasıyla, son 24 saatte en büyük 100 birimin 71`i gerilerken, aralarında Bitcoin`in de bulunduğu ilk 10 birimden 9`u da gerileyenler arasındaydı.



DHA

Bu gelişmelerle, piyasa hacmi 169 milyar dolardan 168 milyar dolara gerileyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.84 düşüşle 9,113 dolara indi.

Toplam 5,737 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,220 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 55 milyar dolardan 58 milyar dolara yükseldi. Piyasadaki satış dalgasının etkisiyle toplam piyasa hacmi de 270 milyar doların da altına inerek, 269 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.84 düşüşle 9,113.54 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.30 düşüşle 232.61 dolar,

3.Tether yüzde 0.16 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 2.14 düşüşle 0.19 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.78 düşüşle 222.91 dolar,

6.Cardano yüzde 4.11 düşüşle 0.12 dolar,

7.Bitcoin SV yüzde 4.35 düşüşle 171.48 dolar,

8.Chainlink yüzde 0.62 düşüşle 8.29 dolar,

9.Litecoin yüzde 2.78 düşüşle 43.93 dolar,

10.Binance Coin yüzde 0.89 düşüşle 17.35 dolardan işlem görüyordu.

Çin'in dijital para testlerindeki ilerlemesi Covid-19 pandemisi sırasında hız kazandı.

Çin'in merkez bankası, Çin Halk Bankası (PBoC), Tencent destekli yemek teslim devi Meituan Dianping'i dijital yuanın gerçek dünya kullanım alanlarını test edecek platformlar listesine eklemeyi planlıyor.

CoinTelegraph'ın haberine göre Meituan Dianping, mevcut durumda 435 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan ve günlük milyarlarca dolar işlem yürüten, Pekin merkezli bir yemek teslim platformudur. Bu da dijital yuanın kitlesel yaygınlık kazanması için büyük bir fırsat oluşturuyor.

PBoC, dijital yuanın piyasaya sürülmesi için belirli bir tarih olmadığını netleştirse de, merkez bankası ve araştırma kolu CBDC'nin gerçek hayattaki kullanım alanlarını keşfetmek için çalışmalarını hızlandırdı.




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