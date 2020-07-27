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Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerinde

27.07.2020 08:55

Son güncelleme : 27.07.2020 09:58
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hızlı bir toparlanmayla yeniden 10 bin dolar sınırını aşarak 10,219 dolara tırmandı. Bitcoin, 28 Temmuz 2019`da 9,530.99 düzeyinde tutunurken, bu yılın zirvesini 10,380.03 dolar ile 13 Şubat`ta, dip düzeyini de 5,140.75 dolar ile 12 Mart`ta gördü.



DHA

TradingView'da bir hafta önce Bitcoin'e ilişkin bir analizde, hızlı bir yükseliş senaryosunun 9,600 dolara doğru bir harekete ihtiyaç duyulduğuna işaret edilerek, "Geçen ay, piyasada genel bir düşüş havası hakimdi ancak, önümüzdeki haftalarda bunun tersinin daha mümkün olduğu konuşuluyor" denildi.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi bir hafta önce 48.1 milyar dolar ile 50 milyar doların da altında kalırken, son 24 saatte 92.3 milyar doları buldu. Bu süre içinde en büyük 100 birimin 58'i gerilerken, ilk 10 birimden 3'ü de gerileyenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 5.74 artışla 10,219.17 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 188.4 milyar dolara çıktı.

Toplam 5,784 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,756 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 92.3 milyar dolara yükseldi. Piyasalardaki toplam piyasa hacmi de uzun aradan sonra 300 milyar doları aşarak 306.8 dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 61.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 5.74 artışla 1/,219.17 dolar,

2.Ethereum yüzde 7.01 artışla 323.30 dolar,

3.Tether yüzde 0.31 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.01 düşüşle 0.21 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.74 artışla 251.49 dolar,

6.Cardano yüzde 5.07 düşüşle 0.14 dolar,

7.Bitcoin SV yüzde 2.15 artışla 194.88 dolar,

8.Litecoin yüzde 0.79 artışla 48.79 dolar

9.Crypto.com Coin yüzde 5.21 artışla 0.15 dolar,

10.Binance Coin yüzde 2.08 düşüşle 19.26 dolardan işlem görüyordu.

ABD'de bir federal mahkeme, Bitcoin'in "para" olarak kabul edilmesine karar verdi. Columbia federal mahkemesinin Başyargıcı Beryl A. Howell, "para"nın genel olarak "değişim aracı, ödeme yöntemi ya da bir değerin saklanması" gibi tanımlarla belirtildiğine dikkat çekerek, buradan hareketle, "Bitcoin bu tanımlamaların tümüne uygun olduğu için para olarak kabul edilmeli" kararını verdi.

Rus satranç ustası Garry Kasparov da, finansal piyasalarda gizliliğin Bitcoin, kripto para ve blockchain teknolojileriyle mümkün olabileceğini söyledi.

Kasparov, Forbes yazarı Roger Huang ile röportajında, şöyle dedi:

"Bitcoin'in iyi yanı, en fazla 21 milyon adet olabileceğini bilmenizdir. Ancak diğer tarafa, mesela Fed'e baktığınızda, yarın piyasada kaç trilyon dolar yer alacağını asla bilemezsiniz. Bu durum yatırımlarınıza zarar verir."

Kasparov'a göre, blockchain teknolojisi ve Bitcoin gibi kripto para birimleri, gizlilik ve insan hakları ihlallerine karşı koruma sağlıyor:

"Bence Bitcoin ve benzeri kripto para birimlerinin, ayrıca blockchain teknolojisinin bir kavram olarak gittikçe popülerleşmesi kaçınılmaz; çünkü, kişinin rızası olmadan, gizliliği etkileyebilecek yetkilerin devletlere veya diğer kurumlara aktarılmasına alternatif sunuyor."




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