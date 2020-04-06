Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki fabrikalarında araç üretiminin geçici durdurulması sürecini 30 Nisan`a uzattı. Öte yandan BMW`nin araç satışları da ilk çeyrekte yüzde 20,6 azaldı.
BMW `üretim molasını` uzattı
06.04.2020 10:19
Son güncelleme : 06.04.2020 15:06
AA
BMW’den yapılan açıklamada, şirketin Avrupa ve Kuzey Amerika tesislerinde araç üretim faaliyetlerinin askıya alınması sürecinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 2 hafta uzatılarak 30 Nisan'a alındığı bildirildi.
Öte yandan, BMW Grubu yaptığı açıklamada, dünya genelinde satışlarının yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 azalarak 477 bin 111 adede gerilediğini bildirdi.
İlk çeyrekte BMW'nin satışları salgının başladığı Çin'de yüzde 30,9, Avrupa'da yüzde 18,3 ve ABD'de yüzde 17,4 düştü.
BMW, Avrupa perakende satış mağazalarının yaklaşık yüzde 80'inin ve ABD'deki mağazalarının da yüzde 70'inin Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçici olarak kapatıldığı da duyurdu.
ARAÇ SATIŞLARI AZALDI
BMW'nin 2020 ilk çeyrekte araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 477 bin 111 oldu.
Avrupa'da satışlar yüzde 18,3 azalırken, Çin'de satışlar yüzde 30,9 ve ABD'de yüzde 17,4 geriledi.
BMW'nin Avrupa'daki satış bayilerinin yaklaşık yüzde 80'i, ABD'de ise yüzde 70'i corona virüs salgını nedeniyle kapalı.
S&P, BMW'NİN NOTUNU DÜŞÜRDÜ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, corona virüs salgınının global araç talebinde yol açtığı hızlı düşüş nedeniyle BMW'nin kredi notunu düşürdüğünü açıklamıştı.
S&P, BMW'nin notunu A+'dan A'ya çekmişti.