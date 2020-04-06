BMW `üretim molasını` uzattı













AA

BMW’den yapılan açıklamada, şirketin Avrupa ve Kuzey Amerika tesislerinde araç üretim faaliyetlerinin askıya alınması sürecinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 2 hafta uzatılarak 30 Nisan'a alındığı bildirildi.Öte yandan, BMW Grubu yaptığı açıklamada, dünya genelinde satışlarının yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 azalarak 477 bin 111 adede gerilediğini bildirdi.İlk çeyrekte BMW'nin satışları salgının başladığı Çin'de yüzde 30,9, Avrupa'da yüzde 18,3 ve ABD'de yüzde 17,4 düştü.BMW, Avrupa perakende satış mağazalarının yaklaşık yüzde 80'inin ve ABD'deki mağazalarının da yüzde 70'inin Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçici olarak kapatıldığı da duyurduBMW'nin 2020 ilk çeyrekte araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 477 bin 111 oldu.Avrupa'da satışlar yüzde 18,3 azalırken, Çin'de satışlar yüzde 30,9 ve ABD'de yüzde 17,4 geriledi.BMW'nin Avrupa'daki satış bayilerinin yaklaşık yüzde 80'i, ABD'de ise yüzde 70'i corona virüs salgını nedeniyle kapalı.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, corona virüs salgınının global araç talebinde yol açtığı hızlı düşüş nedeniyle BMW'nin kredi notunu düşürdüğünü açıklamıştı.S&P, BMW'nin notunu A+'dan A'ya çekmişti.