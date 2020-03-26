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BoE: Ekonomi uzun vadeli zarar görebilir

26.03.2020 16:55

Son güncelleme : 26.03.2020 17:04
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi üzerinde uzun vadeli bozulmanın oluşabileceği uyarısında bulundu.



AA

İngiltere Merkez Bankası'nın mart ayı Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarında, bankanın yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefi seviyesini koruduğu, bu seviyenin büyüme ve istihdamın sağlanmasına yardımcı olmasının beklendiği belirtildi.

Tutanaklarda, son haftalarda corona virüs pandemisi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ve finansal aksamaların zorluk yarattığı kaydedildi.

Virüse karşı alınan önlemlerin de salgınla birlikte arttığı ve bu  durumun ekonomik aktivite üzerinde çok sert düşüşe neden olmasının olası olduğu  belirtilen tutanaklarda, “Aksamanın ciddiyeti değerlendirildiğinde ekonomi  üzerinde uzun vadeli zarar oluşabilir. Özellikle eğer büyük çaplı iflaslar  oluşursa, bu işsizliği ciddi şekilde artırır.” ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda, corona virüs nedeniyle yakın vadede çok sayıda insanın  bir süreliğine çalışamayacak durumda olmasının, diğerlerinin ise işlerini mevcut  duruma göre ayarlamasının beklendiği ifade edildi.

“Belirsizliklerin yüksek olduğu dönemde, işletmelerin yatırım  kararlarını ertelemesi olası.” ifadesinin kullanıldığı tutanaklarda,  İngiltere’nin ihracatında da azalış yaşanabileceği kaydedildi.

Tutanaklarda, ekonomik aktivitedeki olumsuzlukların tüketicilerin  dönemsel zaruri ürün alımları ile telafi edilebileceği belirtilirken,  işletmelerin nakit girdisinin mevcut gelişmelerden olumsuz etkileneceği  öngörüldü.

Enflasyonun şubat ayında yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleştiği  hatırlatılan tutanaklarda, bahar aylarında enflasyonun yüzde 1 seviyesinin altına  gerileyebileceği değerlendirildi.

Tutanaklarda ayrıca sterlin kurunda önümüzdeki dönemde  gerçekleşebilecek değer kayıplarının enflasyona yansımasını beklendiği de  bildirildi.

Ekonomik aktivitedeki şokun büyüklüğünün ve süresinin, halen yüksek oranda belirsiz olduğu belirtilen tutanaklarda, bununla birlikte söz konusu şokun büyük ve sert olmasının beklendiği kaydedildi.

Tutanaklarda, İngiliz hükümetinin corona virüs salgının oluşturduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için bir dizi mali destek önlemini açıkladığı, İngiliz Merkez Bankası'nın da işletmeleri ve hane halkını ekonomik bozulmaya karşı destekleme rolünün olduğu anımsatıldı.

Uzun vadeli risklerin ekonomiye zarar verebileceği uyarısı yapılan tutanaklarda, bankanın gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiği de belirtildi.





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