İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, finans piyasalarındaki gelişmelerin faiz oranlarının çok düşük düzeylerde kalmayı sürdüreceğini gösterdiğini söyledi.
BoE: Faizler düşük kalmaya devam edecek
17.07.2020 17:05
Son güncelleme : 17.07.2020 17:13
DHA
Yürüttükleri niceliksel genişleme politikasıyla piyasaları istikrarlı tutmaya kararlı olduklarını herkesin göreceğini vurgulayan Bailey, finans ve para
politikalarının koordinasyon içinde yürütülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.
Bailey Mayıs ayında Parlamento'da yaptığı bir sunumda, BoE içinde negatif faiz uygulaması konusunun gözden geçirilmekte olduğunu söylemiş, Haziran ayında bankacılarla yaptığı toplantıda da uygun olabilecek her türlü seçeneğin ele alındığını belirtmişti.
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BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.463.525
|% 10,00
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|KENT
|1.373,10
|21.901.918
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.703.611
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|PKENT
|405,00
|843.615
|% 9,99
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|PSDTC
|12,21
|13.276.670
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|13.276.670
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|13.276.670
|% -5,64
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|PSDTC
|12,21
|13.276.670
|% -5,64
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|AYEN
|6,01
|15.869.664
|% -5,21
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|SASA
|14,10
|1.329.747.823
|% 7,47
|
|GUSGR
|4,96
|886.054.739
|% 9,73
|
|GARAN
|7,97
|808.454.049
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,29
|771.151.864
|% 0,44
|
|ASELS
|32,54
|486.554.351
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,29
|771.151.864
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,96
|886.054.739
|% 9,73
|
|TSKB
|1,27
|138.517.461
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|190.387.517
|% -0,55
|
|GARAN
|7,97
|808.454.049
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5796
|8,6226
|% -0,05
|
|Frank
|7,2774
|7,3212
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8254
|1,8346
|% 0,14
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,25
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.616
|16,80
|
|Tam
|2.672
|2.684
|17,30
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|8,50
|
|Çeyrek
|651
|657
|4,20
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|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,09
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|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,03
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|B. Petrol
|43,33
|43,33
|-0,02
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