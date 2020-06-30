BOJ, Japon devlet tahvili alımlarını Temmuz`da artıracak.
BOJ, Japon devlet tahvili alımlarını artıracak
30.06.2020 11:27
Son güncelleme : 30.06.2020 11:27
Japonya Merkez Bankası, Temmuz ayı Japon devlet tahvili
alım programını açıkladı. Program, Banka'nın tahvil
alımlarnını artıracağını ortaya koyarken, süper uzun vadeli tahvillerde alım miktarı değişmeyecek.
BOJ, Temmuz ayında 1-3 yıl vadeli devlet tahvili alımı için Haziran ayında olduğu gibi 6 operasyon düzenleyecek ve toplamda 250-600 milyar yen tutarında alım yapacak. Haziran ayı için alım miktarı 200-500 milyar yen aralığı olarak duyurulmuştu.
Temmuz'da 3-5 yıl vadeli tahvil alımı için de Haziran'da olduğu gibi 6 operasyon yapacak olan BOJ, alım miktarı hedefini 200-450 milyar yenden 200-500 milyar yene çıkardı.
5-10 yıl vadeli tahvillerde 2 operasyon ile Haziran'da olduğu gibi 50-200 milyar yen tutarında alım yapacak olan BOJ, 25-40 yıl vadeli tahvillerde de 2 operasyon ile 0-50 milyar yen tutarında alım hedefliyor.
11:12116.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 736,31
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
11:126,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:127,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:12390,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 390,67
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|10.926.942
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.390.291
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|8.856.676
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.046.040
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,82
|45.873.351
|% 9,64
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|DAGI
|5,71
|2.314.362
|% -5,15
|
|ULAS
|6,09
|2.649.899
|% -5,14
|
|TSPOR
|7,33
|162.320.328
|% -3,43
|
|GARAN
|8,57
|401.081.027
|% 0,47
|
|ASELS
|32,56
|256.543.683
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,14
|223.116.062
|% 0,64
|
|AKBNK
|6,15
|218.926.225
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,96
|206.600.960
|% 2,08
|
|EKGYO
|1,96
|206.600.960
|% 2,08
|
|ADESE
|1,93
|169.992.147
|% 5,46
|
|TSKB
|1,32
|94.011.948
|% 1,54
|
|KRDMD
|3,14
|223.116.062
|% 0,64
|
|ODAS
|2,47
|151.276.459
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3972
|8,4393
|% -0,11
|
|Frank
|7,1712
|7,2144
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-0,27
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|-1,00
|
|Tam
|2.604
|2.616
|-1,00
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|-0,50
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|-0,32
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:23MAKTK
Yüzde 8.88 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 485, 844 adet işlem
-
11:22DMSAS
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 176, 837 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, BIMAS, VAKBN
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, EKGYO, TSKB
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 698, 19 artarak (% 0.65 ) 108, 498