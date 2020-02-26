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Borsa, güne yatay başladı

26.02.2020 10:03

Son güncelleme : 26.02.2020 10:03
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,07 azalarak 114.281,84 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 82,69 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek  114.281,84 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde  0,53 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,17 ile  inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve küresel  ekonomiye etkilerinin daha güçlü ve uzun süreli olabileceğine ilişkin tahminler,  dünya borsalarındaki satıcılı seyrin devam etmesine neden oluyor. Azalan küresel  risk iştahına paralel dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir  önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 114.364,53 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yeni konut  satışlarının takip edileceğini belirterek, Suriye'deki gelişmeler ve Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici  olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin  destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 117.200 puanın direnç konumuna  geldiğini söyledi.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TBORG 15,50 104.290 % 0,00  
VESTL 15,88 119.571.023 % 0,00  
ADBGR 6,82 1.877.120 % 0,00  
ALYAG 0,73 993.112 % 0,00  
DMSAS 4,04 5.870.419 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9604 8,0003 % -0,01  
Frank 6,2685 6,3063 % 0,00  
Riyal 1,6336 1,6417 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.645 14,59  
Altın Gr. 325 325 1,68  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,07 18,12 0,20  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,03  
B. Petrol 54,20 54,20 -0,06  
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