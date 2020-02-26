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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

26.02.2020 13:15

Son güncelleme : 26.02.2020 13:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 113.898,88 puana düştü.



AA

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyerek  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 465,65 puan azalırken, toplam işlem  hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,76  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,16 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,60 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de  yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, Suriye'deki gelişmeler ve  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı  kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin  destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 117.200 puanın direnç konumuna  geldiğini söyledi.





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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 7,23 9.543.060 % 14,94  
HATEK 11,63 30.433.521 % 14,92  
OYAYO 2,94 14.467.760 % 14,84  
SNPAM 8,10 3.699.219 % 13,45  
ALGYO 19,41 266.804.076 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9504 7,9903 % -0,14  
Frank 6,2924 6,3303 % 0,38  
Riyal 1,6362 1,6444 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.651 20,61  
Altın Gr. 327 327 3,82  
Cumhuriyet 2.167 2.200 6,00  
Tam 2.157 2.211 13,68  
Yarım 1.042 1.069 6,62  
Çeyrek 523 535 3,31  
Gümüş.Ons 18,13 18,18 0,26  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 0,05  
B. Petrol 53,69 53,69 -0,57  
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